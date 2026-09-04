美国贸易代表格里尔星期四（9月3日）透露，中国国家主席习近平本月访问华盛顿期间，美中预计将公布农业贸易及相关非关税壁垒方面的安排。

据路透社报道，格里尔接受福克斯新闻节目《布雷特·拜尔特别报道》访问时说：“美国无意同中国达成一项庞大而全面的贸易协议，而是希望管控好双边关系。”

他还说：“习近平主席到访时，我们预计双方可能就农业及相关非关税壁垒作出更多宣布，以促进美国农产品对华销售。”

美国总统特朗普今年5月访华后，习近平预计9月24日访美。今年以来，中美关系逐步回暖，但双方在贸易等领域仍存在分歧。

美国财长贝森特上周在北卡罗来纳州阿什维尔参加二十国集团（G20）财长会议期间提醒，中国对欧洲和拉丁美洲大量出口的经济结构不可持续，并呼吁G20成员国重新审视与中国的贸易条件，以缩小全球经济失衡情况，推动中国经济从出口导向转为侧重内需。

贝森特说：“世界无法接受一个拥有1.2万亿美元（1.56万亿新元）贸易顺差的中国。中国目前的经济相当疲弱，他们正试图通过出口来摆脱困境，也急需重新平衡经济结构。”

对此，中国外交部发言人郭嘉昆星期一（8月31日）在例行记者会上回应说，中美经贸关系的本质是互利共赢，中国从不刻意追求贸易顺差，反对各种形式的单边关税措施。

郭嘉昆说，中国坚持对外开放，为大市场包括美国在内的各方提供新机遇。“中美应当共同落实好两国元首的重要共识，在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题，维护好当前经贸领域来之不易的良好势头。”