中国名校武汉大学再卷入争议，学校一名女教授被举报破坏他人家庭、学术造假等问题，学校称8月19日接到举报，已启动调查。

综合中国新闻周刊、《北京日报》旗下“长安街知事”公众号报道，一名自称武汉大学教授女儿的网友发布86页PDF长文，实名举报武大化学与分子科学学院曾姓女教授、博士生导师破坏其家庭，并涉嫌学术造假等，要求校方对此进行调查。

多个“网传武大教师遭长文爆料”相关话题星期四（9月3日）晚起登上微博热搜。

网传举报材料显示，曾姓女教师被指主动介入已婚导师婚姻，导致家庭破裂；论文由导师代写、侵占学生科研成果；套取科研经费，搭建违规资金渠道截留学生劳务费，公款吃喝玩乐等。

武汉大学星期四发布情况通报称，当日关注到对该校化学与分子科学学院曾姓教师的举报信息，学校高度重视，第一时间研究，加快推进调查工作。

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武大称，相关举报人曾于8月19日向学校纪委提交举报材料，学校纪委已正式受理、启动调查，并告知了举报人。相关举报事项一经查实，将依规依纪依法严肃处理，绝不姑息。学校将及时向社会公布调查处理结果。

澎湃新闻发表题为《半个月前就收到举报，武大通报本可快一步》的评论员文章，质疑武汉大学纪委半个月前就已收到举报材料，但涉事学院和校党委宣传部似乎并不知情。

文章认为，这件事或许也折射出高校应对舆情时存在的不足。“一般情况下，像这种长文举报，在学校内部很可能已经不是什么秘密。”

文章并指，学校收到举报材料时，就应意识到，举报人既可以将材料寄给学校纪委，也可能将它发到网上，因此对于后者，学校至少应有所预判并做好应对。