德国执政联盟成员社会民主党支持欧盟对中国混合动力汽车加征关税，显示柏林对相关措施长期以来的谨慎态度正在转变。

据彭博社报道，中左翼社民党是保守派基督教民主联盟领导的联合政府中的次要执政伙伴。社民党在一份经济政策文件中表明上述立场，党籍议员预计星期五（9月4日）通过这份文件。

欧盟目前对中国电动汽车征收最高45%的关税，混合动力汽车则不在征税范围内。社民党支持堵上这一缺口，认为扩大汽车关税范围，有助于保护欧洲车企免受不公平贸易行为冲击。

社民党文件草案写道：“面对中国车型通过不公平手段以极低价格出售，我们必须更坚决地保护汽车产业。我们呼吁联邦政府发挥影响力，推动欧盟最终堵上插电式混合动力汽车的漏洞，对这类汽车征收与纯电动汽车相同的关税。”

报道称，这一立场将对德国总理默茨构成压力。默茨正试图强化对华立场，同时避免激怒北京。德国过去担心中国采取报复措施、损害国内关键产业，因此一直不愿对华采取强硬贸易措施，并曾在2024年反对欧盟对中国电动汽车加征关税。

社民党认为，全球局势变化要求德国采取新的贸易战略。文件称，其他国家转向“地缘经济强权政治”，迫使德国和欧盟发展新的地缘经济战略能力。

社民党主张，德国和欧盟应推动关键制造业回流欧洲，加强防范汇率操纵，并减轻外国商品大量涌入对劳动者的冲击。文件也建议推出涵盖更多行业的新型贸易防御工具，并要求部分产品在本地采购。

社民党联合主席兼财政部长克林拜尔（Lars Klingbeil）星期二说，德国计划未来几周推出一系列更严格的措施，应对柏林所指的中国不公平贸易行为。

潜在措施包括要求希望进入德国或欧洲市场的中国企业成立合资公司、对插电式混合动力汽车等产品加征关税，以及优先采用德国或欧洲制造的商品。