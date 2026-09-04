太平洋岛国论坛几乎所有成员支持一份声明，对中国7月在太平洋试射弹道导弹等类似活动表示关切，并呼吁相关国家今后充分提前通报，只有瑙鲁未参与声明。

据彭博社报道，新西兰总理卢克森在帕劳举行的太平洋岛国论坛会议结束后披露以上消息。目前，会议公报尚未公开。

声明虽未点名中国，但获得澳洲和帕劳等国支持。这些国家此前一直推动论坛对中国7月初试射潜射弹道导弹采取强硬立场。

今年7月，中国海军一艘战略核潜艇向太平洋试射一枚搭载训练模拟弹头的潜射战略导弹。这是中国时隔近两年，再度公开向太平洋试射洲际弹道导弹，引发日本、澳洲和新西兰等国批评。中国火箭军2024年9月曾罕见地向太平洋试射一枚东风—31AG洲际弹道导弹，引起国际社会高度关注。

帕劳总统惠恕仁星期四（9月3日）在年会上呼吁太平洋岛国在这一问题上采取一致立场。他说：“太平洋国家发出统一声音，对于促使北京尊重主权、保持透明，并成为负责任的伙伴至关重要。我认为，这就是我们应该向北京传达的信息。”

太平洋岛国论坛各国外长上月在斐济开会时，也曾试图发表声明批评中国试射导弹，但因基里巴斯和瑙鲁拒绝支持，未能达成共识。

近年来，太平洋岛国日益成为中美角力的焦点，尤其是在北京与所罗门群岛2022年签署安全协议后。

据澳洲广播公司报道，基里巴斯领导人上月说，美国也从马绍尔群岛在当地试射导弹，因此单独批评中国并不公平。不过，惠恕仁和澳洲总理阿尔巴尼斯都不认同这一说法。

阿尔巴尼斯说，美国试射导弹前会充分通报，也与马绍尔群岛签有协议；中国此次试射则只提前很短时间通知，并不符合国际惯例。这枚导弹从潜艇发射，飞越当地海域后落入图瓦卢附近的太平洋。

他说，这次试射“没有尊重这些国家”，因此引起包括澳洲在内的太平洋国家强烈反应。

中国2025年2月在澳洲和新西兰之间的塔斯曼海举行海军实弹演习时，澳洲也曾就中国未充分提前通报一事向北京提出交涉。惠恕仁说：“我们不希望自家后院和家园受到威胁，更不希望遭到轻视。”