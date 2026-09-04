台湾行政院被指把立法院冻结的5亿元（新台币，下同，约2000万新元）预算额度列在人事费项下并动支。国民党批评，此举严重侵害立法院的监督权；行政院则回应，所有预算支出均依照法规和法定程序办理。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，行政院2025年度预算为15亿3364万元。立法院冻结其中5亿元，至今仍未解冻；但决算书所列实现数达14亿9234万元，接近原编预算总额，意味着被冻结的预算已被动用。

这笔预算被冻结，源于立法院审议预算时，时任行政院秘书长龚明鑫接听电话，并在未经召集委员同意的情况下离开会议室，引发在野党立委不满。立法院随后决议冻结行政院5亿元预算，须待龚明鑫赴立法院报告并道歉后，方可动支。

由于龚明鑫没有道歉，立法院内政委员会去年5月审查相关解冻案时，决定不予放行。

据报道，行政院主计单位回复国民党立委办公室时称，立法院决议仅载明“冻结5亿元”，并未指定冻结哪一项支出。因此，行政院把这笔冻结额度列在人事费项下，再以“人事费属于法定支出”为由办理支用，主计单位认为此举并未违法。

行政院发言人李慧芝星期四（9月3日）回应，立法院审议2025年度中央政府总预算时，通过的提案是“冻结行政院未指定科目5亿元预算”。其他冻结业务费的提案后来均获立法院同意解冻，但行政院的业务费和工程采购预算仍有缺口，因此把这笔冻结额度配置在人事费，以维持基本运作，并减少对外部厂商权益的影响。

李慧芝也说，行政院2025年度决算已由审计部完成审计，绝无回避监督。

但国民党立委许宇甄批评，行政部门自行变更预算名目，规避立法院决议，已严重侵害立法院的监督权。

国民党文传会主委陈以信星期五（9月4日）也抨击，如果行政院把原应冻结的业务费转作人事费支用，不仅明显违反《预算法》对预算流用的限制，也形同以行政权架空立法院的预算审议权。

他主张，行政院长卓荣泰应因涉嫌违法违宪而受到纠举、弹劾、撤职和查办。