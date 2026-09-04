一名中国公民在菲律宾移民局拘留所羁押期间死亡，中国驻菲律宾大使馆对此表示震惊和痛惜，并向菲律宾提出严正交涉，要求全面调查此事。

中国驻菲律宾大使馆星期四（9月3日）在微信公众号发布通报上述事件，并称使馆此前已提醒菲拘留所，涉事中国公民身患严重基础疾病，健康状况存在较大风险，明确要求菲拘留所予以高度重视，密切关注其身体状况，并及时采取必要的医疗救治措施。

根据通报，使馆已要求菲方立即对事件展开全面、公正的调查，尽快查明事实真相，并向使馆作出全面、客观的通报。对于调查发现的失职、渎职行为，必须严肃追究有关人员责任。

使馆还说，生命安全是最基本的人权。无论何种身份、是否处于羁押状态，生命和基本人道权益都应得到保障，并敦促菲律宾立即采取有效措施，确保被羁押人员获得必要的医疗保障和人道主义待遇，坚决防止类似悲剧再次发生。

中菲关系近年来持续紧张之际，菲律宾接连发生涉及中国公民的抓扣事件。今年5月，菲律宾东米萨米斯省一家钢铁厂的69名中国工人被菲律宾执法部门查扣羁押。中国驻菲律宾大使馆随后提出严正交涉，其中64人在同月28日晚获释。

中国官媒《环球时报》当时称，近一个月里菲律宾至少有六起涉及中国公民被抓扣的事件，共计150余人被带走，相关理由包括企业环境污染、员工无有效签证、违规零售经营、危及国家安全等。

对此，中国驻菲律宾大使馆发言人季凌鹏此前称，中国对菲律宾军方和执法部门近期频繁抓扣中国公民表示严重关切。北京尊重菲律宾司法主权和依法办案，但坚决反对针对中国公民的“选择性、歧视性执法”。