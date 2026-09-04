二十国集团（G20）财长和央行行长会议未能发表联合公报，美国将责任归咎于中国。中国官媒随后披露，中国对案文提出三项关切，包括对全球经济形势的描述是否客观全面、美国是否借多边机制“夹带私货”，以及发展中国家的利益是否得到充分体现。

在美国北卡罗来纳州阿什维尔举行的G20财长和央行行长会议星期二（9月1日）闭幕。由于各方未能就公报达成共识，东道主美国最终仅发表主席声明。美国财长贝森特随后在记者会上点名中国，称唯一的反对者正是“全球经常账户盈余最大且不可持续的国家”。

美国财政部声明说，除中国外，其他与会成员均同意文本，中国反对第4、10、11和13段。

央视旗下新媒体“玉渊谭天”星期四（9月3日）晚发文说，美国在自己的主场单独点名其他成员，在国际多边会议中十分罕见。文章认为，东道主本应弥合分歧、维护合作氛围，美方此举反而暴露会议未能取得共识。

文章引述一名“接近谈判的人士”说，美国和中国今年分别主办G20和亚太经济合作组织（APEC）会议，美国在G20会场公开指责中国，“既损害了G20的信誉，也破坏了中美合作的氛围”。

文章称，中国提出的第一项关切，是案文对全球经济形势的描述是否客观、全面。中方认为，关税及不断增加的限制性措施正在冲击多边贸易体系，但相关内容没有在声明中获得充分体现。

文章还引述知情人士称，美国的盟友也在会上指出，美国推动的关税正在损害各方利益；冲击全球价值链的高科技产品出口限制，以及改革全球金融架构、维护自由贸易和世界贸易组织作用等议题，也没有写入案文。中国主张，案文“应客观、全面、平衡地描述世界经济形势，把真正的挑战写进去”。

文章说，中国的第二项关切，是美国是否借多边机制“夹带私货”。美国提出，长期维持巨额对外顺差的国家应消除压抑国内消费、过度依赖出口增长的扭曲因素，并要求各国处理加剧失衡的“非市场政策和做法”。

“玉渊谭天”认为，这些表述虽然没有直接点名中国，却“句句冲着中国来”。文章反问，如果要讨论全球失衡，也应审视美国跨国企业在海外赚取利润、再把大部分收益汇回美国的现象。

文章称，中国主张全面看待贸易失衡问题，但应全面考虑国际分工、人口结构、金融体系和美元地位等多重因素；美国却试图略去这些复杂成因，把尚未形成共识的归因写入案文，并给中国贴上“非市场”的标签。

文章说，第三项关切则是发展中国家的利益是否得到充分表达。文章以发展中国家债务问题为例称，官方双边债权人仅占相关债务约15%，私营部门和多边机构才是主要债权人；美国案文却特别要求官方双边债权人作出贡献，同时没有提及发达国家发展援助减少的问题。

“玉渊谭天”最后总结，中国反对的不只是几项技术性表述，也涉及三项原则：不能先下结论再寻找证据，以单一指标要求其他国家负责；不能把多边平台变成单边施压工具；也不能把发展议题异化为针对特定国家的追责。