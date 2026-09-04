中国官方在外长王毅上月访韩的相关通稿中，两度使用“韩朝两国”的表述，引起韩国政府关切。首尔认为，这与韩国的统一立场，以及中韩建交公报所载中方支持朝鲜半岛统一的内容不符。

据中国外交部新闻稿，王毅8月19日在首尔与韩国外交部长官赵显会谈时，应询介绍对朝鲜半岛局势的看法，并阐述中国的一贯立场。他说，中国“始终致力于为半岛和平稳定发挥建设性作用，乐见韩朝两个国家逐步迈向和平共处，最终实现半岛长治久安”。

此外，王毅8月20日与韩国国家安保室长魏圣洛举行战略对话时，再次使用类似表述。他说，解决半岛紧张局势的根本途径在于消除问题产生的根，源希望各方多做有利于重启对话、恢复互信的事情，乐见半岛走向韩朝两国和平共处，最终实现半岛停和机制转换和长治久安。

不过，王毅同期与韩国总统李在明会面时，中国官方发布的新闻稿并未出现“韩朝两国”等表述。

韩联社星期四（9月3日）报道，韩国政府已就上述表述向中国表达关切。魏圣洛8月28日在一场非公开记者座谈会上说，中国官方消息将韩朝称为“两个国家”，与韩方立场不同，韩国对此严重关切。

魏圣洛指出，《中韩建交联合公报》载明“中国支持朝鲜半岛统一”。如果中国将韩朝视为“两个国家”，就与半岛统一目标及韩国立场相悖。韩国已向中国表明，相关措辞容易引起误解，也不符合韩方立场，并呼吁中国谨慎使用相关表述。

另一方面，李在明政府上台后发布的首份《统一白皮书》，也首次把韩朝关系界定为“事实上存在的两个国家”，并提出以“和平共存”为核心的新对朝政策方向。这一变化引发韩国社会争议，外界质疑新政策是否偏离统一目标，甚至违反宪法。

韩国宪法第三条规定，韩国领土包括朝鲜半岛及其附属岛屿；第四条则规定，韩国以自由民主基本秩序为基础，制定并推进和平统一政策。