中尼边境发生大规模泥石流灾害后，中国将西藏一侧樟木口岸通关查验场地移至新址。

《西藏日报》报道，西藏自治区聂拉木县政府星期四（9月3日）发布公告称，樟木口岸地处高山峡谷地带，地质灾害风险突出。

为守护出入境人员人身、财产安全，维护口岸正常通关和边境地区通行秩序，自星期六（5日）早10时起，樟木口岸海关、出入境边防检查作业场地调整至樟木原进口货物临时查验区。

公告规定，中国国门友谊桥通往新查验场地的道路划定为口岸限定管控区域和海关在途监管区，执行闭环管控。

出入境人员不得擅自离队、随意走动、中途上下车、离开指定区域、与非出入境人员交接物品、不得与转运体系外其他人员接触等。

未经许可，上述路段内也禁止停靠车辆、上下人员、装卸货物、丢弃随身物品。对拒不配合查验、私自离开或前往其他区域造成疫情传播或安全事故风险的，将依法依规追究相应责任。

公告称，这次调整仅为优化樟木口岸查验作业布局，口岸对外开放功能、双边通关政策不作变动。

路透社报道，樟木口岸在2015年尼泊尔地震后关闭，直到2023年才恢复开放。这场地震造成约9000人死亡。

聂拉木县位于吉隆县以东；8月26日，泥石流和洪水冲击中尼边境，吉隆口岸遭泥石流掩埋。灾害已造成两国超过1200人死亡。