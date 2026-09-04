尽管日本已进入“零熊猫”时期，仍有不少日本民众专程赴华，探望从日本返回中国的大熊猫“香香”。

日本共同社星期五（9月4日）报道，九岁的雌性大熊猫香香从东京上野动物园返回中国后，日本粉丝仍持续开展“推活”（日本用语，意为应援活动），关注它在中国的新生活。

香香所在的中国大熊猫保护研究中心雅安基地，近日吸引大批日本游客到访。4月下旬，约10名日本游客专程来到基地“追星”，一边等待香香露面，一边热烈讨论它的食物。

在上野动物园拥有极高人气的香香，于2023年2月返回中国。饲养员赵兰兰（40岁）接受共同社采访时回忆，香香刚回国时承受很大压力，一度显得慌乱。它对声音十分敏感，就连风声和周围草木晃动也会引起反应。

今年1月，上野动物园最后一对大熊猫“晓晓”和“蕾蕾”也返回中国，使日本国内再无大熊猫。熊猫1972年首次来到日本，时隔约半个世纪，日本再次进入“零熊猫”时期。

日本首相高市早苗去年11月发表有关“台湾有事”的国会答辩后，日中关系迅速恶化，日本多个地方政府争取引进大熊猫的活动也陷入停滞。

不过，雅安基地仍不断有日本游客前来探望香香。来自东京的水口奈津季说，这是香香返回中国后，她第六次前来探望。她笑着说：“它长得很漂亮，淘气俏皮的举动也很有魅力，每次来看都觉得它变得更可爱了。”

一名50多岁的日本女游客也说：“我一直关注香香的成长。”尽管日中关系严重降温，她仍期盼大熊猫有朝一日能够重返日本。