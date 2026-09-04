台湾外交部长林佳龙指责北京在本周的太平洋岛国论坛上采取“战狼外交”，称这种作风容易破坏太平洋地区的团结，也令人反感。

本届太平洋岛国论坛领导人会议8月30日至9月4日在台湾邦交国帕劳举行，林佳龙获邀出席会议和场边活动。中国大陆太平洋岛国事务特使钱波星期一（8月31日）在开幕式后警告，台湾与会“总会有后果”，并强调“这不是威胁”，但未说明具体会有什么后果。

据路透社报道，林佳龙星期五（9月4日）在台北受访时说，北京在峰会期间的言论不受欢迎。中国大陆和台湾都是受邀嘉宾，但北京不尊重东道主意愿，反而试图反客为主。

他说：“中国这种‘战狼’外交，很容易破坏太平洋地区的团结，也很令人反感和厌恶。”

“战狼外交”一词源自电影《战狼》系列，泛指中国大陆官员在公开场合发表强硬言论，有别于过去较为克制的外交风格。

针对北京警告台湾与会将有“后果”，以及上月对帕劳发布的旅游警示等行径，林佳龙说：“这种威胁性的语言和行为，甚至把帕劳列为‘不安全的旅游目的地’，对太平洋岛国来说极其荒谬和讽刺。”

此外，林佳龙还声称，“几乎每个会场或活动都有中国人员出现，基本上就是在从事某种形式的间谍活动”。他称，自己进出会场时，多处都有北京派出的便衣和安保人员，因此感谢帕劳特别加强安保措施。

林佳龙说，他相信台湾将继续参与论坛并争取更多支持，特别是在北京今年7月向太平洋试射导弹后。“中国越是在太平洋地区展现咄咄逼人和霸道的一面，台湾就越能获得支持。”