美国OpenAI、Anthropic和xAI旗下的多项人工智能（AI）服务星期四（9月3日）先后出现故障。中国AI公司智谱随后在社交媒体发文：“We’re still up（我们仍在线）。”

据彭博社报道，故障最早于美国东部时间9月3日上午9时23分左右集中出现。海外故障监测平台Down Detector数据显示，Anthropic旗下Claude服务率先出现错误率飙升，网页端、应用程序接口（API）及Claude Code等相关工具同步中断。

仅两分钟后，xAI旗下Grok的网页、移动应用及API接口也出现访问超时；约一个半小时后，OpenAI的ChatGPT和编程工具Codex同样发生大规模访问故障。

这轮故障持续约三小时40分钟。当晚，智谱在社交媒体平台X发文称：“We’re still up”（我们仍在线）。这则短短的贴文引发网民关注，有网民在留言区调侃：“从不会浪费任何一场危机。”

智谱同晚还宣布，从即日起至9月20日，每晚11时至次日上午9时，用户可通过Z Code免费使用调用套餐中的GLM-5.3-Flash；在套餐支持的其他智能体工具中使用这款模型，调用额度则翻倍，优惠将在指定时段自动生效。

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这轮故障发生之际，OpenAI正为GPT-6系列模型Astra预热。公司此前发布预告视频写道：“The stars are almost aligned（群星即将就位）。”故障发生后，有网民调侃：“建议先把机房修好。”

据OpenAI介绍，Astra可直接完成多项过去需要人工操作的软件任务，包括填写在线表格、更新客户关系管理系统记录，还能分析科学数据、制作图表、创建网站和执行前端质量检查，甚至可以自主安装及测试软件，并根据屏幕反馈排查故障。

不过，Astra更强的能力也带来新的安全挑战。OpenAI此前一度推迟部分开发和发布进度。公司首席科学家说，随着模型越来越强大，人类可能已越来越难以理解它如何运作。