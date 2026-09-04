中共政治局常委、中国副总理丁薛祥呼吁中国和俄罗斯共同维护地区和平稳定，阻遏挑战二战胜利成果和战后国际秩序的行径。

据新华社报道，丁薛祥星期四（9月3日）在俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第十一届东方经济论坛全会，并发表题为“深化中俄地区合作 增进两国人民福祉”的致辞。

丁薛祥说，中国愿同俄罗斯一道，全面落实两国元首重要共识，推动地区合作向着更深层次、更高水平发展，为中俄关系健康稳定发展注入新的动力。

他为深化中俄合作提出四点建议。第一，促进普惠包容发展，加强共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作，深化东北振兴与远东开发战略对接，贴近民生需求，谋划发展特色产业。

二是营造良好营商环境，便利各类经营主体投资兴业。落实好新版《中俄投资合作规划纲要》和升级版《中俄促进和相互保护投资协定》，保持政策连续稳定，为企业发展创造有利条件。

三是深化文化、旅游、教育、青年等领域交流合作，开展好“中俄教育年”各项活动，让两国人民在友好交往中赓续传统友谊、更加相知相亲。四是维护地区和平稳定，建设人民美好家园；共同捍卫联合国宪章宗旨和国际公平正义，阻遏挑战二战胜利成果和战后国际秩序的行径，携手将本地区建设成为和谐安宁的共同家园。

谈到中国经济时，丁薛祥说，面对复杂严峻的外部环境，今年中国经济运行总体平稳，呈现动能向新、结构向优的发展态势，展现出强大韧性和旺盛活力。他称，中国有信心、有能力、有条件保持经济稳定健康发展，实现“十五五”良好开局。

他也说，中国坚定不移扩大高水平对外开放，欢迎各国企业继续投资中国、深耕中国，在参与中国式现代化进程中实现自身更好发展，为地区和世界繁荣稳定作出更大贡献。

第十一届东方经济论坛9月1日至4日在符拉迪沃斯托克举行，主题为“远东——发展为了人民”。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京在论坛全会上说，俄罗斯将与中国伙伴继续发展北方航道运输。他说，一艘来自中国的集装箱船今年8月首次经俄罗斯北方地区抵达摩尔曼斯克，俄罗斯计划近期与合作伙伴继续推进相关合作。