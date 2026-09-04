一名中国女留学生在韩国失踪后遇害，嫌疑人为中国籍大学讲师，已在星期五（9月4日）上午被韩国警方逮捕送检。

韩联社报道，韩国庆尚北道庆山警察署星期五公布，以涉嫌杀人和损毁、遗弃、隐匿遗体为由，将31岁的郑昌圣（ZHENG CHANGSHENG）逮捕送检。

韩国警方透露，郑昌圣是中国籍大学讲师，涉嫌8月20日凌晨在庆山市河阳邑的住所杀害25岁的中国女留学生。他将遗体损毁后，遗弃在庆山、庆州、尚州、大邱、军浦等五个地区的垃圾场、荒山等处，还在其住所藏匿部分遗体。

为扰乱办案，郑昌圣还在作案后虚假报案，身着女装前往东大邱站，并在车站附近关闭女留学生的手机。

据此前报道，遇害女留学生8月14日为领取研究生毕业证书入境韩国，8月20日起与家人失去联系。

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郑昌圣在接受警方调查时供述称，与遇害女学生是恋人关系，案发时两人发生争吵，受害者要向校方告知两人关系，他因害怕失去工作而将其杀害。

韩国警方表示，虽然具体作案动机难以确认，但郑昌圣在测谎仪检测时呈现真实生理反应。

警方还对郑昌圣进行评估，结果显示他未达到韩国通常认定的精神病态标准。

韩国警方认为，综合考虑作案现场闭路电视、从郑昌圣住所和其他地区找到的遇害者部分遗体、作案工具、供述内容等，证明他的作案嫌疑。

据悉，警方此前在庆州、尚州、大邱三地找到遇害者遗骨等部分遗体，并对郑昌圣住所等14处进行搜查取证。郑昌圣被送检后，警方仍将继续搜寻被遗弃的其余受害者遗体。

报道称，多名中国女留学生曾向学校国际事务部门举报郑昌圣威胁骚扰。警方也计划对郑昌圣恐吓其他女学生的嫌疑展开进一步调查。