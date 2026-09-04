知情人士透露，香港中文大学正寻求约40亿港元（6.4亿新元）的银行贷款，为旗下私营医院的现有贷款再融资。香港多所大学近年来日益借助债务融资，为大型项目筹集资金。

彭博社引述知情人士报道，中大已邀请银行提交贷款方案。征求建议书通常是贷款交易的初步程序之一，借款方可借此向多家银行征集融资方案，再选定牵头安排行。

约10年前，中大向香港政府取得40亿3000万港元贷款，用于兴建香港中文大学医院。这是香港首家由本地大学全资拥有的非营利私营教学医院。

随着香港高校寻求传统政府资助以外的资金来源，中大此次贷款成为当地大学拓展融资渠道的最新案例。香港高校普遍被视为优质借款方，而银行也有意争取相关贷款业务。彭博社汇总的数据显示，香港今年迄今的银团贷款规模约为586亿美元（742亿新元），创11年来新低。

中大和中大医院今年5月提出，在2027年3月前偿还政府贷款本金，较修订后的还款期限提前一年。中大当时说，校方财务状况和营运表现有所改善，因此调整还款计划。

中大发言人被问及最新贷款磋商时说，除校方5月发布的声明外，没有进一步回应。

除银行贷款外，香港大学今年也成为香港首所发行债券的大学，先后发行三只总值20亿港元的债券，为校园发展项目融资。