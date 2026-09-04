台湾在野的国民党主席郑丽文在新竹为徐欣莹登记参选县长站台时，遭前新竹县长范振宗当场怒斥。范振宗情绪激动之下多次伸手推碰郑丽文，并一度作势掌掴。他事后解释，自己情绪激动都是为了国民党好。

综合台湾台视新闻网和《联合报》报道，郑丽文当天陪同新竹县长参选人徐欣莹、竹北市长参选人吴旭智登记参选，现任新竹县长杨文科、前县长范振宗等人也到场站台。

由于国民党与民众党在竹北市长选举的整合破局，两党各自推出参选人。加上国民党新竹县长初选留下的内部裂痕尚未完全弥合，使原本被视为蓝营优势区的新竹县选情增添变数。

对此不满的范振宗在致词时将矛头对准郑丽文，当众怒斥三分多钟，并说：“如果选赢，妳很厉害；如果选不赢，唯妳是问，最大的战犯就是妳。”范振宗还批评国民党“内部没有处理好，外部又没有和民众党合作”，要求郑丽文负起责任。

过程中，范振宗多次伸手推碰郑丽文，并一度挥手作势掌掴。面对范振宗激烈斥责，郑丽文仍面带笑容回应，并表示会负起责任。

范振宗事后解释，自己之所以情绪激动，“全是为了国民党好”，并质疑国民党与民众党协调破局的责任究竟在谁。他说，自己是“爱之深、责之切”，“真正的朋友不讲坦白话，那怎么行”。

但时代力量党主席王婉谕直言：“蓝白合已经闹得够难看了，真的不需要再弄一个巴掌，证明自己可以更没有水准。”民进党立法院党团干事长庄瑞雄则说，不管对谁“呼巴掌”，都不是好的示范。

徐欣莹事后发文表示，郑丽文已经与范振宗通电话，两人是相识多年的老友，她也相信范振宗是“爱之深、责之切”。国民党人士也称，范振宗与郑丽文交情已久，郑丽文对当天的互动“完全不介意”。

此外，郑丽文当天致词时还出现口误。她原本要说“蓝白合作、蓝绿对决”，却一度脱口说成“蓝白对决”。台下支持者提醒“讲错了”后，她随即改口，并笑说：“讲错了，大家很紧张，一下子傻眼了。”