“70后”的中共上海市委副书记朱忠明，星期五（9月4日）被任命为上海市代理市长，预计打破近年来上海市长通常由中央委员或候补委员担任的惯例，并有望在2027年中共二十一大跻身中央委员会。66岁的现任上海市长龚正当天则辞去市长职务。

据新华社报道，上海市人大常委会会议星期五决定，接受龚正辞去上海市市长职务的请求，朱忠明任上海市副市长、代理市长。

上海人大微信公众号消息，朱忠明当天在讲话中表示，2012年中共十八大以来，总书记习近平先后九次亲临上海考察指导工作，对新时代上海发展作出新的战略擘画、战略指引。

朱忠明表示，自己将牢记嘱托、砥砺前行，在中共上海市委领导下，始终胸怀“两个大局”（实现中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局）、立足“四个放在”，牢固树立、践行正确政绩观，为国担当、勇为尖兵，全力开创上海社会主义现代化建设新局面。

四个放在是习近平在上海工作期间提出的重要战略思想，指的是把上海未来发展放在中央对上海发展的战略定位上、放在经济全球化的大趋势下、放在全国发展的大格局中，以及放在国家对长江三角洲区域发展的总体部署中思考和谋划。

朱忠明要求旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，严守中共政治纪律和政治规矩。

两个确立是指确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。两个维护则是指维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。

朱忠明并要求聚焦“五个中心”（国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心）建设重要使命，努力实现“十五五”（2026年至2030年）良好开局，确保上海在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。坚持运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定，坚持科学决策、民主决策、依法决策，持续打造更高水平的法治政府。

他还要求坚持问需于民、问计于民、问效于民，以“再难也要想办法解决”的韧劲，更好满足市民的美好生活需要。清正廉洁作表率，严守廉洁自律各项规定，坚决落实政府系统全面从严治党责任，促进政府工作人员以严实作风尽职尽责。

此前，上海市政府办公厅微信公众号“上海发布”通报，朱忠明8月29日以中共上海市委副书记、市政府党组书记的身份主持召开市政府党组会议，首次证实他已担任上海市政府党组书记这个职务。

现年54岁的朱忠明是浙江海宁人，拥有公共管理硕士学历，1993年从武汉大学经济学院财政与审计系审计学专业毕业后，进入浙江财政系统工作。他从科员做起，2002年升任浙江省财政厅办公室副主任，2008年任省财政厅副厅长。

在浙江省财政厅工作近20年后，朱忠明2012年1月转任温州市副市长，同年8月出任中共温州市委常委、瓯江口新区开发建设管委会党委书记。

2015年7月，朱忠明出任浙江省审计厅副厅长，并在2017年4月升任厅长；2020年1月转任浙江省财政厅厅长。他在浙江工作期间，与现任中国国务院总理李强有工作交集。李强2013年至2016年担任浙江省省长。

2020年4月，朱忠明首次离开工作26年的浙江，出任湖南省副省长，成为该省首名70后副省长。隔年6月，他调任中国财政部副部长，成为当时财政部最年轻、也是唯一的70后副部长。

朱忠明2024年7月出任中共上海市委副书记，随后兼任市委政法委书记。当时有分析指出，上海市长龚正接近正部级干部65岁的退休年龄，朱忠明可能是市长接任人选。

较为特殊的是，朱忠明目前既非中共中央委员或候补委员，也不是中纪委委员。一旦转正上海市长，他将打破近年来上海市长通常由中央委员或候补委员担任的惯例，也被认为有望在中共二十一大跻身中央委员会。