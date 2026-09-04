知情人士透露，随着美债收益率近期飙升，中国国有银行在内的多家银行近几个月在上调美元存款利率后，一直在买入美国国债。此举或有助于缓解人民币的升值压力。

路透社星期五（9月4日）形容，这显示中国商业银行投资策略出现转变，此前未有过相关报道。不过，路透社无法确认涉及的资金规模，也无法判断这些购买是否足以影响中国整体持有的美债规模。

对不少中国银行而言，美债目前颇具吸引力。中国政府债券收益率持续处于低位，加上银行大量投资国内债券市场已引起监管部门关注，促使银行寻找境外相对安全的投资资产。

2023年以来，中国五大国有银行大多数美元存款利率上限一直为2.8%。但据一名直接了解相关交易的国有银行人士透露，6月以来，账户余额超过5万美元（6.33万新元）的客户可以与银行协商获得3%以上的利率；一些中小银行及外资银行自8月以来甚至提供接近4%的利率。

有中小银行和外资银行通过社媒打广告，以美元存款吸引客户。

银行支付3%至4%的存款利率后，可以通过买入美债赚取收益。美国10年期国债收益率自6月初以来已上升超过30个基点，达到4.76%，涨幅受到通胀、美国债务担忧以及美国经济增长前景改善等因素推动。

一名银行业人士说，因中国国内收益率过低，银行需要通过提高美元存款利率吸引美元资金，再投资美债。鉴于近期监管部门加强对境外投资的审查，银行不愿自行将人民币兑换成美元。

这一变化也发生在中国希望放缓人民币升值之际。消息人士说，银行提高美元存款利率可以吸收更多美元，防止人民币升值过快。将资金投资海外，也能缓解国内债券收益率面临的部分下行压力。

与此同时，中国境内美元流动性正在增加。中国外汇存款在出口增长和贸易顺差创纪录的推动下持续上升，截至7月底达到1.18万亿美元，同比增加17.9%；今年前七个月增加1212亿美元。

中国通过美国托管机构持有的美债规模6月同比下降13%，至6334亿美元，为2008年9月以来最低水平，不到2013年峰值的一半。

不过，由于部分持仓可能通过卢森堡或开曼群岛等地的托管安排持有，相关数据并不一定能准确反映中国的实际持仓。