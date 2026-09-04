尽管国民党中央已定调新竹市长选举采“蓝白合”路线，不另推人选，并支持现任市长高虹安寻求连任，但国民党籍的何志勇仍坚持登记参选。国民党新竹市党部表示，将尽快召开考纪会议处理，并对外公布结果。

综合台湾《联合报》和ETToday新闻云报道，曾任国民党发言人的新竹清华大学兼任助理教授何志勇，星期五（9月4日）前往新竹市选委会，以无党籍身份登记参选新竹市长。

何志勇说，他认为国民党不应缺席新竹市长选举。由于未取得国民党推荐书，因此以无党籍身份登记，但目前仍保有国民党党籍。

对于何志勇坚持参选，国民党新竹市党部主委王志豪回应，党部日前已多次与何志勇沟通。何志勇如今完成登记，属于违纪参选，党部将尽快召开考纪会议，并公布处理结果。

何志勇受访时表示，自己加入国民党近20年，从未离开，是“忠贞的国民党员”，并喊话希望党中央开放参选或准予报备参选。但据了解，党内对他的参选已有处理方向，不排除开除党籍。

他还直言，自己有最好的政见和愿景。 直到几个月前，“有的候选人还在忙着打官司，有的候选人还在别的城市‘当官’”。但自己已开过一场又一场的市政座谈，并在此正式邀请新竹市长高虹安、民进党籍参选人庄竞程进行市政辩论。