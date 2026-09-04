一名中国籍男子在北马里亚纳群岛被美国移民和海关执法局（ICE）拘留期间死亡。中国总领馆已就此向美国当局表达“严重关切”。

ICE本周二（9月1日）在官网发布通报称，51岁的中国籍非法移民魏连勇（Lianyong Wei）8月21日因涉嫌闯入民宅袭击一户家庭，被北马里亚纳群岛联邦公安部逮捕。

一天后，合法移民身份已于2019年到期的魏连勇，在“过程中没有发生意外”的情况下被移交ICE在塞班岛拘留中心拘押，等待遣返程序进行。

当地时间8月23日上午约7时，塞班岛拘留中心一名警员在例行巡视时，发现魏连勇失去知觉，他被送医抢救后，于当天上午约7时30分被宣告死亡。

美国全国公共广播电台（NPR）统计，自美国总统特朗普第二任期以来，共发生57起移民在政府拘押期间死亡事件，其中24起发生在今年。

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《新京报》星期四（3日）报道，中国驻洛杉矶总领事馆称已向美国当局表达了“严重关切”，并呼吁对死因进行彻底调查。