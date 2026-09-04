美国驻华大使馆公开要求中国提供更多有关西藏吉隆泥石流灾害的信息，包括搜救进展、遇难者身份确认、受灾外国公民情况，以及吉隆口岸的出入境记录。中国官媒《环球时报》随后批评，美方要求“强人所难甚至是刁难”，并质疑相关做法已超出领事保护范畴。

美国驻华大使馆星期四（9月3日）在社交媒体平台X发文称，使馆持续与中国有关部门保持联系，并已要求中国说明确认受灾外国公民身份的计划，以及目前的搜救进展。使馆也继续要求中国提供更详细的吉隆口岸出入境记录。

《环球时报》同日发文回应称，泥石流重创中尼边境地区，争分夺秒的救援行动牵动各方。由于两国境内均有外籍人员遇难或失联，相关国家希望尽快获取详细信息，可以理解。

但文章质疑，美国驻华大使馆连续两天在境外社交平台公开要求中国提供更多信息，似乎已超出领事保护范畴，“用意令人怀疑”。文章也批评美方“如此急不可待”，并称索要吉隆口岸出入境记录“更是强人所难甚至是刁难”。

《环球时报》解释，此次灾害突发迅猛、泥石流破坏力极强，灾区基础设施和人员登记资料大面积损毁，部分出入境记录可能已经缺失。文章并指，美国可通过外交渠道表达关切，而中国在灾后已启动涉外应急机制，由外事、公安、文旅和应急等部门联合排查、比对线索，并向有关国家驻华使馆通报情况。

文章说，美国驻华大使馆把“我们继续要求中方”写入面向旅行者的安全提醒，并同步发布到社交平台，更像是向外界营造“中国不配合”的印象，而不是加快个案核对。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区8月26日发生灾难性山洪和泥石流，西藏吉隆口岸部分建筑被掩埋，通往口岸的道路、通信和电力也一度中断。截至星期三（9月2日），中国官方通报西藏一侧已有21人死亡、541人失踪。