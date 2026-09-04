“同为曾经的‘1040’受害人，本以为见过太多的骗局，可每一次新的案例出现，内心依旧无比沉重。”

中国山西“传销解救师”刘李冰上个月接到家属委托，到甘肃对一名22岁女子进行反传销劝导，见到对方痛苦焦虑的家人时，他发出这般感慨。

据刘李冰介绍，这名女子被网民诱骗至陕西西安，深陷“1040”传销两个月。传销集团靠着精心编排的话术，告诉她这是锻炼自己的机遇，能够快速暴富，改变三代人命运。

慢慢被“洗脑”后，她编造理由向家人索要了3万元（人民币，下同，5660新元）。

刘李冰接受《联合早报》采访时说，现在的反传销工作，要比以前难度更大。“之前大家把骗局揭开，好多人就容易清醒。但现在有时候你把漏洞揭开，好多人还愿意相信这个东西是真的。”

中国当局在广西对疑似传销活动展开执法行动，逮捕并扣留了52名新加坡公民。据公开报道，中国官方曾多次警示，广西南宁、北海等地长期出现俗称“1040阳光工程”的传销活动。

新加坡外交部和警察部队星期五（9月4日）发联合声明说，中国当局目前仍在调查案件，我国警方已联系中方相关部门，进一步了解情况。声明没有说明上述52人的年龄、男女比例等背景。

中国社交媒体上不乏网民讲述在各地误入传销组织的经历，当中有不少是年轻人。

中国非虚构内容平台“真实故事计划”今年6月发表的一篇文章形容，中国多地长期存在的“阳光工程1040”传销骗术，在被当局大力打击沉寂数年后再度抬头：“传销组织演变得越来越像一份‘正经工作’。”

文章介绍，如今被“1040”传销围猎的，不少是“00后”年轻人，有人中学辍学，也有人毕业名校：“‘1040’把自己包装成了一份完美offer，有稳定的工作待遇、融洽的同事氛围、定期的行业培训、明确的晋升通道。更重要的是，‘这是国家项目，有国家暗中支持’，讲师们一再强调，能进这里的都是被国家选中的人。”

文章举例，有中国大学应届毕业生在“月薪7000元，包吃包住”的“公司招聘信息”吸引，进入四川成都一处“1040”传销窝点。所谓的“公司”是一处三室一厅合租房，同住的“同事”以“家人”相称。“年轻人们在一顿顿火锅局和真心话大冒险中卸下防备。哪怕负债累累，也有人不忍离开。”

对此，刘李冰提醒，“1040”传销一个很明显的特征是，当事人被邀约去外地，随后进入一间合租房，房内是五湖四海的人聚集在一起，“在现在这个社会来说，那基本可以说99%就是传销”。

他也说：“第二点，他们如果带你去看一些建筑物、政府大楼，用隐喻的语言讲国家政策，那你就要警惕了，这就是‘传教’行为。第三点，‘1040’会带着你去别人家串门讲政策，而且同样碰到外地人，这就是‘洗脑’的环节。就这三点来说，基本上就定义是传销了。”