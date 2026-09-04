台湾“九合一”选举进入倒数不到百日，各党选战阵容随着候选人完成登记正式底定。“北新北、南高雄”成为今年最受瞩目的两大战场，蓝白合作能否从政治协商转化为选票，则是另一大看点。这场地方选举既是赖清德政府上台两年多来的“期中考”，也将牵动蓝绿白三党实力消长与政治布局，为2028年总统大选提前揭开战幕。

九合一选举登记于星期五（9月4日）下午5时30分截止。随着选战阵容底定，焦点也从各党提名与整合，转向候选人的交锋。

新北高雄蓝绿皆未形成绝对优势

在22县市中，新北市与高雄市被视为最具全台政治指标意义的两大战场。东海大学政治系教授张峻豪接受《联合早报》访问时说：“过去我们常讲‘决战中台湾’，但今年的情况，我觉得是‘决战新北’。”

国民党籍新北市长侯友宜将届满卸任，蓝绿都推出新的市长人选，加上南部县市普遍被认为民进党较具优势，因此六都中新北选情更受关注。

高雄虽长期被视为民进党优势选区，但现任市长陈其迈同样将届满卸任，蓝绿都由非现任者出战，部分学者认为选情并非毫无悬念。

台湾大学政治系教授陈世民说：“（民进党的）赖瑞隆现在还是比较有优势，但（国民党的）柯志恩不是完全没有机会。”柯志恩自2022年败选后持续在高雄经营，至今已有约四年时间；国民党在当地也相当团结，有利整合支持者。

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇也认为，赖瑞隆虽有民进党在高雄长期执政的结构性优势，但目前尚未形成压倒性领先。她指出，新北和高雄四名候选人的选情仍有变化空间，也都缺乏能够主导选战的“大主轴”，谁能提出更具吸引力的政策愿景，将是争取中间选民的关键。

宜兰彰化嘉义或“蓝天”变“绿地”

除了新北和高雄，宜兰县、彰化县和嘉义市也被点名可能翻盘。

张峻豪认为，三地可能从“蓝天”变“绿地”的因素各异。宜兰的国民党候选人吴宗宪长期在外发展，在地经营和地方连结相对较弱。

彰化方面，国民党中央未举行初选，最后征召律师魏平政参选，引发原有意争取提名的地方人士不满。现任县长王惠美星期五更哽咽表示，她曾多次向党主席郑丽文反映对选情及提名人选的疑虑，但双方自5月12日起未再联系，后续辅选安排也缺乏沟通。

嘉义市则被蓝白视为合作“示范区”。民众党张啓楷获国民党支持出战，并由现任市长黄敏惠辅选。张峻豪说：“张啓楷到底能不能承接黄敏惠的选票？也就是说，白的候选人能不能延续国民党的执政”，这将成为观察2028年“蓝白合”的重要指标。

若保不住现有地方议员席次 白营恐“泡沫化”

相较于嘉义市完成整合，陈世民认为，竹北市蓝白合作破局的外溢效应究竟是局限于当地，还是进一步波及其他县市，值得关注。他指出，未来蓝白合的另一变数，在于民众党还拥有多少选票，该党全台地方议员选举表现将是重要指标。

刘嘉薇也认为，“民众党至少要保住现有的地方议员席次；如果席次减少，就可以开始观察是否逐渐泡沫化”。

民进党2022年仅赢得五个县市。陈世民认为，民进党今年若拿下八席，可视为“小赢”；若接近全台22县市的一半，胜选更为明显。能否攻下新北，尤其具有指标意义。

不过，他指出宜兰、彰化或嘉义市选情各有不同因素影响，即使民进党拿下，也不能简单解读为选民肯定执政党。

张峻豪则认为，即使这三地失守，国民党若能拿下高雄，郑丽文仍可“将功抵过”；若同时守住新北，更是一大胜利。反之，若连新北也失守，郑丽文未来在党内的地位将面临更大挑战。

刘嘉薇估计，今年较可能呈现“小输小赢”，一方“大赢”或“大输”的可能性不高。不过，新北和高雄选民众多，县市首长也是政党布局2028年总统大选的重要辅选支柱，任何一地一旦失守，不仅不易夺回，也将影响整体气势。