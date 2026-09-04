与窦唯、张楚并称“魔岩三杰”的中国知名摇滚歌手何勇，星期二（9月1日）在北京去世，终年57岁。

澎湃新闻星期五（4日）引述知情人士透露上述消息。

“魔岩三杰”之一的张楚受访时表示，他们作为曾经的合作伙伴，也已经有10多年没有见面，在他眼中，“何勇是一个特别真挚，也过于执着的人。”

何勇1969年2月15日生于北京，六岁开始跟随父亲、民乐演奏家何玉生学习音乐。1994年发表首张个人专辑《垃圾场》（《麒麟日记》），同年与“魔岩三杰”另两位窦唯、张楚在香港红磡体育馆开唱，轰动整个华语乐坛。

1994年的“红磡演唱会”也是“魔岩三杰”的顶峰。何勇回忆演出完之后“人基本上就废了，就是累，精神塌下来了。有点太投入了吧，而且歌又特狠，不用元气不行的那种”。

在红磡演唱《钟鼓楼》时，父亲为何勇伴奏。何勇向观众喊出：“三弦演奏，何玉生，我的父亲！”何玉生于2024年去世。

由于多年来受疾病困扰，何勇鲜少公开露面。他虽然作品不多，但《钟鼓楼》《姑娘漂亮》等歌曲仍深受乐迷喜爱。

何勇曾说：“我们的生活可能不完美，但是为什么要有艺术的存在，就是我们可以创造一些完美的事情，比如创造一首完美的歌。可能在这个完美里面，包括质量，还有一些文化的东西，符合时代、符合这个社会呼吸的东西。”