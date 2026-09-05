中国国家主席习近平据报拟率领庞大中国企业代表团访美。

路透社星期五（9月4日）引述两名知情者，报道上述消息。在美国对中国投资存疑，以及北京与民营企业关系紧张的背景下，习近平上述举动实属罕见。

报道称，自中国官方2020年启动对科技、教育和地产领域的监管整治以来，许多民企受到北京冷落。习近平鲜少在中国企业高管的陪同下出访。

一名美国官员称，“白宫没在追踪一个中国企业高管代表团”，但白宫未解释追踪的意思。

上述中企高管团随习近平9月24日访美的消息从未被报道。路透社无法确定哪些高管将随行。

其中一名知情人士称，此举旨在显示中国愿意支持在美国投资，并与美国建立商业关系，同时也在中期选举前为白宫提供一些潜在的经济获益。

中国企业近年在美国的投资和业务日益受到严格审查。华盛顿对中国进口电动车征收100%关税，禁止外国无人机、机器人和路由器输美，也强迫TikTok剥离在美业务。此外，美国军方还以危害美国国安为由，将主要中国科企列入黑名单。

习近平曾在2015年率领规模相当大的企业团访美，随行人员包括阿里巴巴集团创始人马云、鹏讯创办人马化腾，以及中国的银行与国有企业的高管。

中国当时与美国签署采购300架波音飞机的380亿美元（481亿新元）协议，习近平也与美国苹果公司时任首席执行官库克、Meta董事长扎克伯格和亚马逊创始人贝索斯等会面。

美国总统特朗普2017年和今年5月访华时，也率领庞大美国企业高管团，寻求提升进入中国市场的机会。

报道引述知情者称，特朗普今年5月访华时带了包括英伟达首席执行官黄仁勋、特斯拉创始人马斯克等18名美国高管。

美国国际战略研究中心高级顾问兼中国商务和经济董事项目主任甘思德说：“我觉得中国这次更有意识地将企业人员纳入访美团。”他们的参与“将体现其价值”。

甘思德认为，与中方的做法相比，美国今年5月访华团的企业高管是临时凑齐的，“更像是壁花而非真实参与者”。