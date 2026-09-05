美国媒体报道，中国人工智能（AI）初创企业深度求索（DeepSeek）将在内蒙古数据中心部署至少16万片华为高端加速晶片。

彭博社星期五（9月4日）引述知情人士透露，深度求索计划使用华为新一代昇腾950DT晶片操作旗下模型，但部署时间表将根据华为的产能而定。

其中一名知情者称，尽管华为昇腾950DT晶片是为训练模型而研发，但深度求索目前暂未有这方面的用途。深度求索过往也用华为AI晶片训练之前的模型，但主要还是以依赖英伟达加速晶片。

知情人士称，深度求索想采购更多华为高端晶片，但华为目前没有这方面的产能。由于高端记忆体等零组件短缺，华为今年950DT产量估计仅数十万个，加上要兼顾其他客户和少量出口海外订单，要完成深度求索整批订单恐怕需时逾一年。

报道称，如果计划如期落实，内蒙古数据中心将成为深度求索发展AI的重要基地。该公司正洽谈融资以扩充基础设施，涉款以十亿美元计。

报道也引述一名了解华为生产能力人士称，上述数据中心投入营运时，中国或已拥有多个同等规模的数据中心。