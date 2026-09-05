中共政治局常委、中央纪委书记李希到贵州调研时强调，要抓深抓实全面从严治党和反腐败工作。

据新华社报道，李希星期二至星期四（9月1日至3日）到贵州调研时强调，纪检监察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真抓好中央纪委五次、六次全会精神贯彻落实，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，以更高标准、更实举措推动纪检监察工作高质量发展。

李希星期三（9月2日）到遵义会议会址和遵义会议陈列馆参访时指出，要以红军长征胜利90周年为契机，传承红色基因，赓续红色血脉，凝心聚力走好新时代的长征路。

在遵义市播州区茅坝村生态农业科技示范基地、中国电信云计算贵州信息园数据中心，李希听取干部群众对正风肃纪反腐的意见建议，强调整治群众身边不正之风和腐败问题是为民造福的实事，要始终把老百姓的安危冷暖放在心上，以钉钉子精神惩治“蝇贪蚁腐”，着力抓好民生领域信访问题集中治理，常态化整治风腐问题，让人民群众有更多获得感幸福感安全感。

在贵阳市花溪区人民检察院，李希强调要坚持运用法治思维和法治方式防范化解矛盾纠纷，不断增强基层治理效能。

李希还到省纪委监委机关，详细了解工作进展情况，看望纪检监察干部。他星期四在贵阳主持召开座谈会时强调，纪检监察机关要抓实政治监督，压紧压实全面从严治党政治责任，以严明纪律保障换届风清气正。要抓实作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，经常性查改政绩观偏差问题。

他提出，纪检监察机关要抓实一体推进“三不腐”（不敢腐、不能腐、不想腐），保持高压惩治不动摇，加强对权力配置、运行的规范和监督，增强新时代廉洁文化建设针对性有效性，强化科技赋能，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。要抓实“三化”（规范化、法治化、正规化）建设年行动，聚焦重点任务，着力解决突出问题，锻造“四个过硬”（政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬）纪检监察铁军。