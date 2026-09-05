中国江西省遂川县官方通报，当地发生的泥石流灾害造成一人死亡、11人失联。

遂川县防汛抗旱指挥部星期六（9月5日）在“遂川新闻”微信公号上通报，受台风“沙德尔”带来的连日强降雨影响，遂川县高坪镇明坑村石下组当天凌晨4时许发生泥石流灾害，造成12栋房屋受损，其中八栋房屋完全损毁、四栋房屋一般受损。目前已救出三人，其中两人身体状况良好、一人死亡，尚有11人失联。

灾害发生后，应急、消防、卫健、公安、交通、电力、通信等多个部门组织救援力量，迅速开展救援，全力搜救被困人员，妥善转移安置受灾群众，严防次生灾害发生。

据中国央视新闻报道，中国管理部星期六立即调度部署抢险救援工作，要求全力搜救被困人员，核实核清伤亡失联人数，就近调派通信保障、工程抢险等队伍装备，尽快组织救援人员挺进灾区，加强水文、地质灾害监测预警，科学施救，严防次生灾害发生。

中国国家防减救灾委、应急管理部启动国家自然灾害救助四级应急响应，启动国家地质灾害四级应急响应，派出工作组赶赴现场指导救援处置，调派国家安全生产救援队应急勘测队携带边坡雷达等装备赶赴现场参与救援。当地消防已调派41车224人赶赴现场处置，周边通信和侦察无人机已起飞前往现场。

受台风“沙德尔”外围环流影响，江西多地出现较强降雨。星期三至星期四（9月2日至3日），吉安市永新县烟阁乡遭遇持续强降雨，导致G220国道黄竹岭路段发生山体滑坡，道路交通一度中断。经抢修后，在星期四中午该路段恢复单幅通行。

江西省水文监测中心星期六（9月5日）凌晨1时32分升级发布洪水橙色预警。

受强降雨影响，预计未来13小时前后，赣江吉安市城区河段将发生超警戒2.7米左右的洪水；峡江县河段水位仍在上涨，目前超警戒0.23米；樟树市城区河段流量仍在增大，目前流量约每秒13800立方米；南昌市城区河段流量仍在增大，目前流量约每秒12800立方米。