中韩民间未受光州双年展“台湾馆”事件影响，韩国26名中学生星期五（9月4日）以小记者身份，开启到武汉、深圳参访六天的中国行。

据中国驻韩国大使馆官微消息，2026年“韩国小记者中国行”活动启程仪式星期五（9月4日）在位于首尔的中国驻韩国大使馆举行，中国驻韩国大使戴兵在仪式上说，中韩地缘相近、文缘相通、人缘相亲、经济相融。“希望同学们通过此访，回望中韩并肩抗日历史，感受中国改革开放、创新发展的活力，记录真实、立体、鲜活的中国，增进理解和友谊，成为中韩友好的传承者、未来合作的推动者。”

另据韩联社报道，除戴兵、韩中经济文化教育协会理事长申京淑、会长林洪根、韩国中国语教师会会长柳俊荣等也出席上述活动。

这次中国行的主题是“从庆州到深圳”，去年亚太经合组织（APEC）领导人会议在庆州举行，深圳是今年会议的主办地，因此主办方还特地邀请了几名庆州学生参加活动。此行参与中学生总计26人。

林洪根在活动上说，学生们在参观中国企业、搭乘中国高铁时，能够体会到中国的技术发展。韩中应携手合作，青少年是韩中友好合作的民间外交官，望他们到中国多看、多学，将最为感动的体验和心情带回韩国。

韩国城南外国语高中的学生代表全柔宣说，这不仅是一次访问中国的机会，更是一次深入体会中国社会、文化和真实生活的宝贵经历。她和庆州高中的学生代表金承汎在受访时均表示，想去坐坐武汉的高铁，亲眼看看深圳的IT发展。

“韩国小记者中国行”活动由中国驻韩国大使馆与韩中经济文化教育协会等团体从2016年开始合作举办，今年迎来第七届。

第16届光州双年展将于9月5日至11月15日举行。展览主办方8月初将“台湾馆”改为“国立台湾美术馆”（简称“国美馆”，英文缩写NTMOFA），在台湾方面指控“政治审查”并提出抗议后，“台湾馆”恢复使用。中国外交部提出严正交涉，中国大陆策展团队宣布撤展表达强烈抗议。