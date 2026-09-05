香港警方通报，三人上月底在港铁站外叫喊具煽动性的口号，涉嫌以谎言攻击香港特区政府及抹黑警队，被警方国安处拘捕。被捕者包括一名前区议员。

香港警务处星期六（9月5日）在官网公布，警方发现有人在8月31日晚上在港铁太子站外手持花束站立，“并叫喊具煽动性的口号，有关人士涉嫌散播假消息，以谎言攻击香港特区政府及抹黑警队，意图煽动他人引起对香港特区政府及执法部门的憎恨”。

根据上述通报，警务处国家安全处星期四（9月3日）在港岛及九龙区采取执法行动，以涉嫌违反《维护国家安全条例》的“出于煽动意图作出具煽动意图的作为”罪拘捕三名涉案人。

三人为两名香港男子及一名香港女子，年龄介于33至79岁。香港警务处也说，警方在行动前取得法庭搜查令，搜查各被捕人的住所及检取相关证物。所有被捕人目前仍然被扣留调查，警方的拘捕行动仍然继续。

香港“星岛头条”引述消息人士报道，其中一名被捕男子据称是反政府人士陈冠旭，被捕女子则是前区议员冯竞文。香港01也引述消息人士报道，另一名谭姓香港男被捕者有心理发展障碍问题，疑被唆摆参与此次活动。

香港警方也在上述通报中说：“所谓‘831事件’并无事实根据，别有用心的人借此散播谎言、攻击香港特区政府及抹黑警队，企图以危害社会安宁的手段达致其政治目的。有关行为涉嫌干犯‘出于煽动意图作出具煽动意图的作为’，属严重罪行，首次定罪可被判处监禁七年。”

2019年8月31日，港铁太子站有支持和反对《逃犯条例》修订的人士发生冲突；及后大批警察赶到车站并封锁现场，大举拘捕了许多示威者。网上很快就传出警方在地铁站内滥用暴力的消息，包括死伤者无数、有重伤者不知所踪、有死者被送往医院殓房，以及有尸体被抛出公海等等。香港警方曾多次澄清所谓“831太子站死人”是假讯息。