中国企业元道通信涉嫌财务造假，被中国证监会处以逾2.38亿元（人民币，下同，4400万新元）罚款。公司时任董事长及相关负责人也受罚。

综合中国基金报和澎湃新闻报道，中国证监会星期五（9月4日）在官网发布的行政处罚决定书显示，因存在欺诈发行、年报信息虚假记载等违法行为，证监会对元道通信开罚超2.38亿元，并对时任董事长等相关责任人作出处罚。

经查明，元道通信自2019年起开启长期财务舞弊行为，通过虚构工作量确认单，伪造项目业务凭证等方式虚增营业收入。2019年至2021年分别虚增营收6590万元、1.61亿元、2.64亿元，分别占到招股书披露营业收入的8.75%、13.12%、16.23%，造假幅度逐年抬升，上市募资文件存在重大虚假内容。

公司上市后并未停止造假，2022年度报告继续虚增营业收入1.66亿元，占当期披露营收的7.87%，定期报告存在虚假记载，信息披露违法违规。

综合上述违法行为，证监会最终裁罚，责令元道通信改正，给予警告，并处以2.3884亿元罚款，其中针对欺诈发行的罚款金额就达到募集资金总额的20%。

在高管追责方面，时任董事长李晋被给予警告、罚款750万元，并被采取五年证券市场禁入措施；时任副总经理兼财务总监曹亚蕾被处以600万元罚款、四年证券市场禁入；时任董事吴志锋被警告并处以300万元罚款。时任元道通信燕姓总经理因已经身故，依法免于处罚。

证监会在处罚决定书中，认定李晋作为时任董事长严重未勤勉尽责，曹亚蕾实际安排落实虚增收入的相关财务操作，两人为案件主要责任人，违法情节严重，因此施以证券市场禁入惩戒。

因触及重大违法强制退市情形，元道通信股票简称于5月12日复牌后变更为*ST元道。公司星期一（8月31日）收到深交所下发的《事先告知书》，拟决定终止公司股票上市交易。根据规定，*ST元道股票在当天开市起停牌。

停牌前，*ST元道报每股3.31元，股价年内下跌超80%，总市值缩水至4.02亿元。