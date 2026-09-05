香港特首李家超说，香港首个五年规划将聚焦拓展离岸人民币业务，扩大与中国大陆的互联互通机制等领域。

综合香港商报和中新社报道，李家超星期五（9月4日）在香港银行公会主办的一场活动上致词时说，香港第一个五年规划将于9月16日正式公布，此规划有助香港融入并服务国家整体发展，银行业为香港注入资金、人才，是推动发展的主要引擎。

李家超提到，人民币国际化是“十五五”（2026年至2030年）规划的策略重点，香港作为全球最大的离岸人民币业务枢纽，将持续扩充离岸人民币投资及风险管理产品，并强化金融市场基础设施。

他指出，港府与香港银行业可聚焦拓展离岸人民币业务、扩大与中国大陆的互联互通机制，包括“股票通”、“债券通”、“跨境理财通”，以深化香港金融业的发展。

李家超说，双方也可以金融赋能实体经济与科创发展，支持北部都会区建设，期待银行业积极参与基建及产业项目融资、发展大宗商品市场。

香港银行公会主席、中银香港副董事长兼总裁孙煜说，随着全球金融格局转变，国际投资者愈发看重香港长久以来的独特优势，包括稳定性、互联互通，以及国家的坚实支持。

在香港发布首个五年规划前，香港银行公会将于9月11日发布向政府提交联同德勤编制的《香港银行业2030》报告，就推动银行业发展及支持香港巩固提升国际金融中心地位建言献策。