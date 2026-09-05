尼泊尔军方通报，在受困多日后，一名中国公民在尼泊尔泥石流受灾区获救。

据中国央视新闻报道，一名受困中国公民当地时间星期六（9月5日）在尼泊尔北部热索瓦泥石流受灾地区获救。

法新社星期六引述尼泊尔军方发言人称，在尼泊尔泥石流发生超过九天后，他们从被瓦砾淹埋的隧道中救出一名存活的中国公民。

尼泊尔军方发言人巴斯内特说：“一名受困在上特里苏里1号水力发电项目隧道的中国公民刚获救。”

尼泊尔与中国西藏接壤区泥石流灾害上星期三（8月26日）发生至今已超过10天，截至星期五（9月4日）傍晚6时，西藏吉隆泥石流灾害已致31人遇难，531人失联。

尼泊尔官方则通报有1259人死亡、5083人失踪。尼泊尔救援人员星期五从遭沙石掩埋的水电站隧道中，救出两名受困工人。

中国民政部公布，据不完全统计，截至目前，西藏吉隆泥石流灾害慈善捐赠超过6.6亿元（人民币，下同，1.25亿新元）。其中147万人次通过互联网公开募捐服务平台，向有关公开募捐慈善项目捐赠5016万元。