台湾总统赖清德出席远见‧天下文化创办人高希均追思会时说，他将接手推动高希均的和平幸福主张。

综合台湾联合报和总统府发布的新闻稿，高希均8月6日辞世，远见‧天下文化星期六（9月5日）举办追思会，由台湾总统赖清德向高希均颁发褒扬令，表彰他为台湾社会作出的贡献。高希均的儿子高兆均代表接受。

赖清德致词时指出，高希均在美国学成后返台，一生贡献台湾。除了担任政府顾问、提出兴革建言，更秉持“阅读可以改变一个人，观念可以改变一个国家”的理念，兴办杂志、推动阅读、举办论坛，不时将进步思维注入台湾社会，开拓新的视野。

赖清德引用高希均“天下没有白吃的午餐”、“错误的决策比贪污更可怕”及“战争没有赢家、和平没有输家”等观念，指每次都能引起台湾社会深刻反省、检讨，进而引领社会前进。

他说，高希均不仅关心台湾发展，也重视地方治理，因此《远见》杂志自1996年起，30年来每年举办县市长满意度调查，以制度化设计及客观数据，让各县市首长了解治理情况，也能彼此切磋、推动改革，让地方治理与日俱进。

赖清德强调，高希均不仅是成功的经济学教育家，也是进步思维的传播者，更是以天下兴亡为己任的行动者。他的离去，不只是新闻界、出版界的损失，也是台湾社会的重大损失。

赖清德在致词尾声提到，他将接手推动高希均的和平幸福主张，也会切记他的提醒“和平不是选项，是唯一的道路。幸福也不是期待，是共同的责任。”