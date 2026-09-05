不久前发生标本遭观众不当触碰受损的中国国家动物博物馆，已连同其他博物馆编制涉及博物馆标本展陈防护的指南，初步建议国家一级保护动物标本禁止裸展。

中国自然科学博物馆学会星期五（9月4日）在官网公布，拟对《博物馆动物标本展陈分级防护指南》等19项团体标准准予立项。

据中国《北京日报》报道，上述指南通过立项，将明确生物标本“是否可裸展”“哪些须入柜”的分级判定与强制要求。这份指南由国家自然博物馆申报，联合国家动物博物馆、天津自然博物馆等场馆联合编制。

指南初步建议，正模标本、国家一级保护动物标本、珍稀模式标本等一级标本，必须进入封闭展柜陈列，禁止裸展。二级标本经评估可有限裸展，但展方须设置隔离护栏、最小安全距离及防触摸设施。

三级普通标本可裸展，但根据指南初步建议，展方应配置禁止触摸标识，并明确标识真实标本与仿真模型等。

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指南也明确允许裸展的标本限制条件，包括展品高度、观众水平距离、隔离形式等。此外，凡残留防腐药剂、易脱落、易撕裂或易被拍打损坏的标本不得裸展等。

国家动物博物馆早前在微信公众号公布，两个孩子上月28日于一层濒危动物展厅里，在舟山眼镜蛇标本和莽山原矛头蝮标本前玩闹，不断用手抓、用脚踢标本。随行的父亲非但没有制止，反而把两件标本拿起来，递给孩子，跟着一起玩闹。其间，莽山原矛头蝮标本受损。

博物馆当时称，在场其他游客及时告知馆方，才没有造成更严重后果，受损标本目前经由专业人员处理修复。博物馆也指出，莽山原矛头蝮是中国特有物种，属于国家一级重点保护野生动物。另据“北京时间”报道，受损标本已经撤下定损。