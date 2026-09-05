针对网民反映中国甘肃省兰州市榆中县存在“染色莴笋”情况，榆中县官方通报，已立案调查六家涉事企业。

据央视新闻客户端报道，甘肃兰州榆中县农业农村局、榆中县市场监管局星期六（9月5日）通报，针对网上反映的“莴笋收购环节染色”问题，当局已对全县53家蔬菜收购仓储经营主体进行了联合执法监督检查，发现有六家企业在莴笋收购环节违法使用了果绿食品添加剂，即依法对这些企业进行立案查处。同时，对其他蔬菜收购仓储经营主体进行了集体约谈警示。

榆中县农业农村局联合市场监管局目前对全县域内的蔬菜种植、收购、运输、销售各环节正开展全面深入排查，对发现的违法违规行为将坚决依法严肃查处，切实保障蔬菜供应安全放心。

对于网民反映的情况，荔枝新闻星期六引述榆中县农业农村局工作人员称，上周已开展现场督查，问题莴笋已查封（销毁）。

榆中县农监中心工作人员称，涉事莴笋添加的柠檬黄、亮蓝，本身属于合规食品添加剂，但根据中国国家食品安全标准，色素严禁用于新鲜生鲜蔬菜，可用于糖果、饮料等类别。

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另一工作人员说，除色素外，涉事莴笋未检出重金属、甲醛等有毒有害物质，已启动常态化巡查监督，杜绝类似违规行为。

此外，中国河北省张家口市康保县上月曝出“甲醛白菜”事件，澎湃新闻引述消息报道，涉张家口市康保县“8月22日甲醛保鲜”事件，公安机关刑事立案后，三名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦办。