中国电影《给阿嬷的情书》当地时间星期五（9月4日）登陆北美院线。这部讲述老一辈华侨故事的影片打动许多观影的北美观众。

据新华社报道，这部影片由美国Well Go国际传媒负责北美地区发行，在洛杉矶、旧金山、纽约、多伦多和温哥华等数十个主要城市的超160家影院上映。

影片以潮汕方言为主，围绕“侨批”主线，讲述老一辈华侨下南洋谋生时与家乡亲人彼此牵挂、守望相助的故事。华侨家书和汇款凭证同体的“银信合封”被称为“侨批”，是上个世纪南洋华侨与故乡通信的主要方式。2013年，“侨批档案——海外华侨银信”入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。

不少观众当地时间星期四（9月3日）晚在洛杉矶一家影院观看影片预映后，走出放映厅时眼睛湿润。他们表示，影片细腻而内敛的情感，穿越万水千山的阻隔，跨越几代人的记忆，直抵人心。

截至8月19日为止，《给阿嬷的情书》的全球票房已破21亿元人民币（约3.96亿新元）。这部电影以388万新元的票房佳绩，成功晋升亚洲电影新加坡票房20大，也是今年新加坡年度中文片冠军。