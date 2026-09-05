（深圳讯）中国官方在广东深圳举办的亚太媒体高端论坛上，中共广东省委书记黄坤明提出，中国式现代化的广东实践，将深化改革，“打造中国接轨亚太的制度高地”。

亚太经合组织（APEC）领导人峰会11月将在深圳举行。作为APEC“中国年”系列活动之一的亚太媒体高端论坛，星期六（9月5日）在深圳开幕。

同时也是中共政治局委员的黄坤明为开幕式致辞时说，广东能成为中国第一经济大省和世界重要制造业基地，“要感谢改革开放，要感谢大家的支持，感谢世界的参与”。他表明，广东希望具体做好三件事，第一是深化改革、连接好亚太和世界，“打造中国接轨亚太的制度高地”。

黄坤明阐释，广东将发挥粤港澳大湾区的独特价值，加强对接通行国际规则和高标准经贸规则，打造衔接国际和中国制度的转换器、压力的试验田，为亚太经济体深化合作探索更多可能性和具体路径。

黄坤明也说，广东将扩大开放，打造中国联通亚太的战略支点；第三件事是聚力强化创新，打造中国赋能亚太的动力引擎。

与会的中共政治局委员、中央宣传部部长李书磊则致辞时说，开放是中国式现代化的标志，中国“坚定不移扩大高水平对外开放”，愿与亚太各国分享发展经验。

中国知名经济学家、前央行副行长朱民则在发言时强调，中国正经历一场深刻广泛的经济结构转型，推动“进一步全面的新的开放”。

朱民提到，中国同时面临人工智能浪潮、地缘政治不确定性，以及人口老龄化、楼市调整等挑战和机遇。“中国政府直面这些冲击，抓住机会，推出整体以科技创新为主要抓手的经济调整政策和方案……在这些新政策下，中国经济稳住了，中国经济的转型也进行得很顺利。”

中国经济今年第二季同比增长4.3％，季度增速降至三年多来最低水平；上半年中国国内生产总值（GDP）同比增长4.7%，尚处于官方年初设定的4.5%至5%增长目标区间。朱民称，4.7%是“非常傲然”的成绩。

联合国主管全球传播事务的副秘书长弗莱明，也向这场媒体论坛发来视频致辞。她强调要保护记者安全，尊重发表意见和表达观点的自由权利。

这场论坛由中宣部、新华社和广东省政府主办。中宣部副部长胡和平、王纲，中央网信办副主任李长喜等中共宣传系统高层，新华社总编辑吕岩松，以及广东省长孟凡利， 深圳市委书记靳磊 、 代市长李运等中央与广东地方高层人员齐聚一堂。

来自40多个国家和地区以及联合国机构、国际组织的400余名代表与会，包括新加坡新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、马来西亚国家新闻社首席执行官努鲁阿菲达等。