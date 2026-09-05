（北京/新加坡/华盛顿路透电）知情人士透露，中国将美国一家供应链监督机构列入反制清单后，部分中国稀土供应商因担心遭北京处罚，拒绝向美国发货。这意味着在中国国家主席习近平访美前数周，稀土供应问题再次成为美国关注的焦点。

尽管中美关系今年以来有所回暖，贸易摩擦仍未消退。美国政府7月接连制裁中国企业后，中国商务部在8月将供应链监督机构“责任商业联盟”（RBA）等六家被指“协助支持美国涉疆非法制裁”的美国实体列入反制清单，禁止中国境内组织和个人与它们交易或合作。

知情人士说，少数中国供应商此后停止向美国企业运送稀土。这些企业担心，若遵守与RBA有关联的全球矿产供应链审计计划“负责任矿产倡议”（RMI）的尽职调查框架，可能会受到中国政府处罚。

另有两名知情人士透露，近几个月来，其他中国稀土企业也为避免卷入地缘政治争端，停止对美出货。其中一人列举四起个案，指有关企业担心材料可能被转售给受禁制用户，因而拒绝发货。路透社无法确定涉及多少家中国供应商。

中国2025年4月实施稀土出口管制，以反制美国总统特朗普对中国输美商品加征关税。尽管两国同年10月达成协议，允许稀土自由流通，中国仍严格限制部分稀土出口。

目前，不少稀土及相关磁体的出口已回升，但钇、磷化铟和钨等用于军事、航空航天和晶片制造等敏感领域的关键材料供应仍然紧张。中国海关数据显示，今年对美钇出口虽有所增加，但仅为2024年水平的一半左右。

过去一年，美国多次要求中国履行两国元首在釜山和北京会晤时作出的承诺，确保稀土出口许可证顺利发放。但知情人士称，一些美国企业仍要等待超过半年才获批许可证。

知情人士透露，由于审批问题迟迟未解，美国已将此列入习近平9月24日访美的筹备议程。不过，多家美国企业近期在久候后陆续取得多张许可证，并预计峰会前后获批数量将进一步增加。