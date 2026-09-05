自我标榜“爱国”的中国研究生数学考试辅导网红教师汤家凤，呼吁取消英语在中国教育体系中的核心课程地位，登上微博热搜榜首后引起争论。和汤家凤有过节的中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进，不点名批评他是偏激狭隘的“蠢货”。

汤家凤星期五（9月4日）在以中老年用户为主的中国社媒平台“今日头条”发文称：“今天我公开呼吁取消英语作为核心课程的地位！从小学开始，初中、高中、大学，我们的孩子、家长、学校把多少资源、多少时间放在绝大多数人工作之后八竿子打不着的课程上，全世界没有一个国家像我们这样把英语置于这么至高无上的位置！”

他还说：“我们的孩子母语还没有掌握好就开始拼命学习英语，我们可是几千年的文明古国啊，英语只是一个工具，会用就可以了！中国人崇洋媚外的历史该结束了！”

“汤家凤呼吁取消英语主科地位”随后在星期六（9月5日）登上中国微博热搜榜第一名，带动“要不要取消英语主科地位”等多个讨论词条也登上中国网络热搜。

汤家凤的这番激进言论引起广泛争议。同为“爱国正能量网红”的微博大V“包容万物恒河水”发文称，“一个搞教育的公众人物公开讲这种话是我没想到的。尤其是还是研究数学的”。她引述中共开国领袖毛泽东曾多次提倡学习英语的历史称：“跟‘教员同志’（“毛粉”对毛泽东的称呼）比，这些随意批发‘殖入骨髓’帽子的人还是差的太远了。”

胡锡进星期六晚则在微博发长文写道：“把学习英语斥为崇洋媚外，鼓吹将英语从学校的主科驱逐出去的那些人，试图标榜自己比我们的教育机构更有洞见，更加爱国，其实他们是很偏激、狭隘的一拨人。他们把反对英语主科设置搞成貌似正义的民族主义旗帜，公众千万别上他们当，我也希望教育部门别搭理他们。”

他认为，国际科学学术论文九成以上是英语生成，一个人要往高处发展，熟悉掌握英语是最重要的教育准备之一；如果中国的义务教育和基础教育取消或根本性削弱英语，等于剥夺很多人长期进步的权利，而有钱人家决不会放弃对孩子的英语教育，会另外花钱帮孩子学英语，那将从根本上打破中国社会的教育公平。

胡锡进不点名质问：“有个别蠢货声称，英语与大多数人工作之后是八竿子打不着的关系。试问，我们在高中阶段学习的‘数理化’（数学物理化学），又与大多数普通人的生活打得着几竿子关系？”

胡锡进最后说：“给学英语贴政治标签，拿‘现在是结束崇洋媚外的时候了’这样民族主义口号蛊惑民众，这非常偏执。那些人应该做一件事：把他们自己家的孩子与英语隔绝，并对外宣示：我家的儿女、我家的孙辈都不学英语。不敢那样做，却鼓动我们社会从主科中驱逐英语的人，基本都是骗子。”

汤家凤是中国考研数学领域的一名知名辅导老师，日常在“今日头条”上针对各类社会议题发表民族主义争议言论，吸引不少拥趸。他长期反对并批评胡锡进的很多言论，“汤家凤质问胡锡进立场”的词条今年早些时候也曾登上微博热搜。

据《大河报》报道，多名中国全国政协委员曾提出关于英语科目的建议。2023年，中国全国政协委员陈伟志建议取消初中和高中英语的主科地位，全面取消小学一二年级英语课程，降低英语课程在初高中教学中的比重；中国全国政协委员洪明基今年又建议，高考英语由150分降至100分，推行一年两考，取最高分，弱化偏难语法，侧重听说实用能力。

不过，也有不少教育界人士提出不同意见。四川外国语大学校长、中国全国政协委员董洪川认为，应谨慎对待关于降低英语教育重要性的提案，中国应该继续加强外语教育，培养服务对外开放的涉外人才。