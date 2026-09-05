中美高层正筹备预计于9月中旬举行的人工智能（AI）安全对话。分析认为，前沿AI能力突飞猛进，失控风险上升，给中美乃至世界带来“超越地缘政治的安全挑战”，两国应寻找竞争中的有限共识。

中美元首今年5月会面时，同意就AI展开政府间对话。路透社星期六（9月5日）引述消息人士报道，两国拟于9月中举行美国总统特朗普第二任期以来，首次聚焦AI的官方双边会谈。

听取相关筹备简报的知情人士说，美方代表团会由美国财政部长贝森特率领，中方则可能由中国国务院副总理何立峰，或由负责协调科技、AI和半导体政策的副总理丁薛祥牵头。

对于议题，消息人士说，美方希望与中国在监测AI主导的网络攻击方面展开合作，并可能提出要求中美AI企业进行“自我监管”、共享信息。同时，华盛顿也会提出中方以“蒸馏”方式获取美国AI模型能力的问题。

中方官员在筹备会议时则一再强调AI对话的重要性，并将之视为中美峰会的一项重要成果。中国国家主席习近平和特朗普预计9月24日举行峰会。

分析认为，中美作为AI两大力量此时对话十分关键。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬接受《联合早报》访问时说，认同“现在不谈，以后可能就来不及了”的说法。

当前AI智能体能力不断增强，失控风险不断上升。今年7月，近700个基于OpenAI模型构建的AI智能体入侵初创企业Hugging Face；中国主流大模型深度求索（DeepSeek）和Kimi也曾在诱导下突破安全限制，输出受限内容的情况。

顾清扬指出，全球AI治理存在巨大短板，不补上可能影响到整个人类的福祉，甚至引发生存风险，“这不只关乎中美，而是超越了国际地缘政治竞争的问题”。

他认为，这次会议中美若能带头合作，能成为提供框架和基础的起点，未来才能逐步纳入全球南方、全球北方国家的诉求，才能成为全球认可、可执行的AI治理标准。

目前，中美均表现出对AI议题的重视，且并非像经贸等课题那般针锋相对。

9月1日至2日在美国举行的二十国集团（G20）创新部长级会议期间，美国呼吁形成“卡罗来纳原则”，指出监管应保持灵活和风险导向，中国也签署这一原则。路透社指出，中美在AI监管的这一点上出现罕见的趋同。

清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊受访时说，AI正在从中美科技竞争的前沿，逐渐进入双边关系的战略稳定议程，但两国在晶片、出口管制等方面仍存在激烈竞争，短期很难改变。

“更现实的路径是寻找‘竞争中的有限共识’，从双方都可能受到伤害的安全风险入手，例如AI辅助网络攻击、前沿模型失控、重大AI安全事件的信息沟通，以及AI军事应用的风险管理。”

他说，如果元首会晤前能够先在AI领域进行实质性沟通，哪怕只是建立定期对话、风险事件通报或者技术层面的交流机制，也可以成为一个有意义的早期成果。

策纬咨询公司（Trivium China）数字研究主管凯娜（Kendra Schaefer）则指出，Hugging Face事件后，美中双方的首要关切已转向AI智能体失控风险。美国可能要求中方保证加强监管，并允许实验室之间共享安全信息。

她指出，合作的一大障碍，是中方担心美国借安全之名遏制中国AI发展。不过，加强安全事故、研究发现和最佳实践的共享，仍有积极意义。

孙成昊也谈到，不宜把AI安全对话简单看成双方为了元首会晤找成果，更多是说明双方正在尝试把“建设性战略稳定”从一个总体定位逐步转化为具体的风险管控安排，为元首会晤进一步发挥战略引领作用创造条件。

除了AI安全对话，中美也在经贸和商业层面为元首会晤铺垫。

路透社星期五（9月4日）引述两名知情者称，习近平据报拟率领庞大中国企业代表团访美。知情人士称，此举旨在显示中国愿意支持在美国投资，并与美国建立商业关系，同时也在中期选举前为白宫提供一些潜在的经济获益。

此前《南华早报》也报道中美正商讨中企高管是否随习近平访美，但目前没有消息说明有哪些企业将随团访美。南京大学国际关系学院院长朱锋指出，特朗普今年5月访华时带了包括英伟达首席执行官黄仁勋、特斯拉创始人马斯克等美国高管，高管也参与了与中国高层的交流见面。如果习近平带中国企业家团队访美，也是一个关联性的对等安排，同时反映从中国立场来说，也希望继续推动商业合作。