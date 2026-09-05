针对“伪史论”在中国网络发酵，中共中央机关刊物《求是》刊文称，“伪史论”是当前历史虚无主义极具反智主义色彩的变种，潜藏多重政治与社会风险，已对中国学术话语权与对外文化形象造成损害。

星期二（9月1日）出版的《求是》杂志，刊登题为《认清“伪史论”的历史虚无主义本质》的文章，作者署名是“文平”。这篇文章过去几天里在中国网络热传，中国国家博物馆原讲解员、科普作家袁硕星期五（9月4日）在微博称：“这篇文章的措辞极其严厉，官方和社会各界配合起来，消灭伪史论。”

文章称，一段时间以来，被统称为“伪史论”的一系列荒诞论调逐渐进入中国公众视野。这其中，既有“唐朝根本不存在”、“宋朝国祚800年”等直接否定中国王朝信史的极端论断，也有“峨眉山就是阿尔卑斯山”、“《永乐大典》催生西方近代文明”等牵强附会的荒唐叙事。“我们面对的不再是普通的网络谣言，而是一种历史虚无主义新形态。”

文章批评，历史虚无主义常披裹“学术”或“文艺”的外衣，暗含特定政治意图，对中国文化安全与意识形态安全构成现实威胁。“其中，那些公然否定党的历史、丑化党的领袖、抹黑英雄人物的极端表现，因其立场直白、手法粗劣，较易被公众识破，沦为“过街老鼠”。然而，历史虚无主义并未因此消亡，而是不断变换策略、改头换面。伪史论就是当前历史虚无主义极具反智主义色彩的变种之一。”

文章认为，“伪史论”不只停留在网络空间的观念之争，还潜藏着多重政治与社会风险，负面效应已从虚拟空间向现实社会蔓延。“网络上泛滥的极端伪史言论持续向海外传播，已对我国（中国）学术话语权与对外文化形象造成损害。更深层次看，有些伪史论叙事暗含民族分裂倾向，客观上沦为否认中华民族多元一体格局的理论帮凶。”

文章举例，有的叙事仅凭皇室血统就将唐朝定义为“胡人政权”，而此类主张的传播群体，往往同时信奉“元清非中国”及所谓“1644史观”等论调，“与境外某些旨在解构中华文明连续性的叙事形成暗合与共振”。

文章说：“无论这些论调的初衷如何，其实际后果往往是让国家认同遭到解构、文化根基受到侵蚀、中华民族连续性的信念受到动摇，中华民族共同体的历史共识面临被碎片化的风险。”

文章还指一些境外势力借助人工智能（AI），批量炮制篡改历史的虚假信息，大量AI生成的虚假史料存在倒灌中国境内网络空间的现实风险。“一旦此类虚假内容渗入基础语料库，将导致AI系统持续输出带有偏见的历史叙事，进而形成算法放大偏见—偏见固化认知—认知反塑算法的恶性循环，对国人尤其是青少年的历史认知构成长期、隐性甚至难以逆转的侵蚀。”

文章最后说：“面对伪史论的持续蔓延，必须深入辨析、有力批驳，从技术治理、教育引导与法治保障等方面协同应对。要全面落实意识形态工作责任制，压紧压实网络平台主体责任，推动主流价值导向深度嵌入算法推荐模型，决不能让算法沦为历史虚无主义的传声筒。对长期散播伪史论的账号，应依法依规处置，斩断谬种流传的链条；对扰乱公共秩序、触碰法律底线的极端行为，必须依法严肃追究法律责任。”