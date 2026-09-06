中国副总理丁薛祥与俄罗斯总统普京会面时表示，中俄关系能够在变乱交织的国际形势中牢不可撼，关键在于两国元首领航掌舵。

据新华社报道，丁薛祥当地时间星期三（9月2日）至星期五（4日）在符拉迪沃斯托克与普京会面，同俄罗斯第一副总理曼图罗夫共同主持中俄投资合作委员会会议，同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会会议，并出席中俄能源商务论坛开幕式。

丁薛祥与普京会面时说，在习近平和普京的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续走深走实。

丁薛祥表示，中俄关系能够在变乱交织的国际形势中牢不可撼，关键在于两国元首领航掌舵。中国愿同俄罗斯一道，落实好两国元首重要共识，以扎实举措深化双方利益融合，不断筑牢中俄关系向更高质量发展的基础。

丁薛祥也说，中俄加强远东开发合作前景广阔、大有可为，双方要继续用好“东北－远东”合作机制和有关政策支持，加强中国东北振兴与俄罗斯远东开发战略对接，进一步提升合作规模和水平。

丁薛祥主持中俄投资、能源双边机制性会议时称，双方要按照两国元首擘画的新蓝图，不断深化和拓展投资、能源领域务实合作，更好实现互利共赢。投资领域合作要加强规划和政策指引，推动重点项目落地见效，拓展合作广度和深度。能源领域合作要持续巩固现有合作成果，积极布局新领域新方向，共同推动全球能源治理体系变革。

丁薛祥在中俄能源商务论坛开幕式上说，中俄能源合作走过不平凡历程，元首引领是中俄全面能源合作伙伴关系发展的最大优势，互利共赢是根本动力，共同应对挑战是鲜明特征。双方要深刻总结和坚持发扬这些宝贵经验，携手推动中俄能源合作行稳致远。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京称俄中战略协作伙伴关系保持向上发展势头，发展最蓬勃的合作领域之一是能源。俄罗斯对中国的石油和天然气供应量位居第一，也是煤炭和液化天然气的最大出口国之一。

普京也提到，在俄中能源商务论坛的框架内，相关政府部门、商界代表和专家之间的定期直接沟通，能在很大程度上促进燃料和能源领域紧迫合作问题的及时解决。