中宣部星期六（9月5日）召开党报党刊理论版改进文风经验交流会，强调要坚持理论联系实际，善于从鲜活的实践中发现真问题、研究真问题。

据新华社报道，中宣部星期六在浙江杭州召开党报党刊理论版改进文风经验交流会。会议由中宣部主办，浙江省委宣传部、浙江日报报业集团承办。中央有关单位、各地区党委宣传部、重点党报党刊负责人员等参会。

会议称，党报党刊理论版是宣传党的创新理论的重要阵地，是体现文风、观察文风的重要窗口。

会议提到，中共总书记习近平高度重视文风建设，多次对改进文风作出重要指示、提出明确要求。要深入学习领会习近平相关重要论述，坚持问题导向、效果导向，持之以恒改文风转作风，不断提高理论宣传质量和水平，持续推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

会议强调，要坚持理论联系实际，善于从鲜活的实践中发现真问题、研究真问题，及时回应干部群众关心关切，着力增强理论宣传针对性实效性。

会议也提到，要注重内容创新，从学术基础、实践导向、国际视野、历史维度等方面着力，深化党的创新理论体系化学理化研究阐释，推出更多具有思想性学理性、说服力吸引力的理论作品。

会议还称，要突出实绩实效，加强传播理念、方式、手段创新，推进理论上网，增强对外传播效能，不断提高传播影响力。要加强编辑和作者队伍建设，完善开门办报办刊机制，激发人才创新创造活力，培养好学能文的文章高手，更好支撑党报党刊理论版高质量发展。