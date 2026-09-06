在与美国关系日益紧张之际，中国和加拿大军方星期五恢复中断八年的防务对话。

据中国国防部官网消息，中加第五次国防部工作会晤星期五（9月4日）在加拿大举行。双方就共同关心的国际和地区问题坦诚深入交换意见，“表达了加强两军务实交流合作的积极意愿，增进了相互理解和信任”。

这是双方自2018年4月以来首次通过防务协调对话机制举行会谈，也是这一机制2013年启动以来的第五次对话。但对话中断期间，两国防长仍有接触：时任加拿大国防部长布莱尔曾于2024年在新加坡香格里拉对话会期间，与中国国防部长董军会面。

中方声明没有透露由谁率团参加此次会谈。不过，解放军东部战区司令员杨志斌上将本周赴加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市，出席印太国防军司令会议，期间与美军太平洋司令部司令帕帕罗会面。

中加关系自2018年孟晚舟事件后陷入低谷，此后又因制裁、疫情等问题持续紧张。去年卡尼出任加拿大总理后，两国逐步推动关系回暖，包括恢复高层交往、增加直航航班，以及缓解农业和电动车等领域的贸易摩擦。

据《南华早报》报道，今年7月，中国驻加拿大大使馆国防武官李尧表示，两国关系持续改善，为两军加强沟通交流创造有利条件。

不过，两国在军事和安全议题上仍存分歧。中国驻加拿大大使王镝4月接受《环球邮报》访问时警告，如果渥太华派遣更多军舰通过台湾海峡，或加拿大议员继续与台湾官员会面，卡尼与北京达成的“战略伙伴关系”将受到损害。

加拿大海军巡防舰“沙洛镇号”今年5月仍单独穿越台湾海峡。中国大陆外交部当时回应说：“中方尊重各国依据国际法享有的航行权利，同时坚决反对任何国家以‘航行自由’为名损害中国的主权和安全。”

中加恢复防务对话之际，加美关系也出现裂痕。特朗普曾多次提出让加拿大成为美国第51个州。上个月，两国贸易谈判破裂后，他签署行政令，要求美国联邦机构将安大略湖改称为“美国湖”。

卡尼说，他因美国提出“不合理要求”而退出谈判，并宣布一系列报复性关税措施。他也曾呼吁加拿大及其他“中等强国”在国际舞台上发挥更积极的作用。

尽管加美政治与贸易摩擦加剧，帕帕罗星期三仍称加拿大是“亲密盟友”。被问及美国是否可能对加拿大采取军事行动时，他斥这一说法“完全荒谬至极”。