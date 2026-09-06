香港警方拘捕三人，指他们涉嫌于8月31日在港铁太子站外手持花束、叫喊煽动口号，作出具煽动意图的行为。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，警方星期六（9月5日）通报，国安处于9月3日拘捕两男一女，年龄介于33岁至79岁。

警方指，上述三人涉嫌于8月31日晚在太子站外手持花束站立，叫喊煽动口号，涉嫌散播假消息，以谎言攻击港府及抹黑警队，意图煽动他人憎恨港府及执法部门。

警方称，行动前已取得法庭搜查令，并搜查被捕人的住所及检取证物，行动仍在继续。

据报道，其中两名被捕人为陈冠旭及前九龙城区议员冯竞文，两人均为“旺角鸠呜团”成员。

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陈冠旭曾于2022年因煽动罪被判监五个月。他当时承认，在2021年1月至2022年6月期间，通过两个Instagram公开账户发布44则贴文，意图引起他人憎恨或藐视中央政府或港府等。法官以七个半月为量刑起点，扣除认罪减刑后，判他监禁五个月。

冯竞文获准保释，星期六下午3时许步出红磡警署。她曾于2014年“占中运动”期间，因阻碍警方在铜锣湾清场被捕；今年6月，她在铜锣湾举起被警方指具煽动意味的手势，随后被带走调查。

另一名谭姓被捕男子于星期六下午5时许获准保释，在亲友陪同下离开中区警署。报道引述消息称，该男子有心理发展障碍，怀疑在不了解情况之下，被他人利用及唆使参与此次活动。

香港警方强调，所谓“831事件”并无事实根据，别有用心的人借此散播谎言、攻击香港特区政府及抹黑警队，企图以危害社会安宁的手段达致其政治目的。

2019年8月31日晚，香港反修例示威期间，港铁太子站内有人发生冲突，防暴警员及俗称“速龙小队”的特别战术小队随后进入月台和列车车厢，以警棍及胡椒喷雾制服多人。相关执法画面引发警方是否过度使用武力的争议，事件此后成为反修例运动中的争议焦点之一。

事后，网上流传有人在站内被警方殴打致死的说法，但警方多次否认。香港医管局当时也表示，因太子站事件送院的伤者已全部出院，无人死亡。