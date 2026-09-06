负责武器研发的台湾中山科学研究院采购网遭黑客入侵，向厂商重复发送200多封过期采购通知。中科院起初将事件归因于人工智能（AI）安全测试，随后承认系统内一个隐蔽的排程管理界面被破解。

综合台湾公视新闻网和《联合报》报道，中科院采购网系统8月28日凌晨向厂商大量发送采购通知。中科院起初称，这是自主研发的“AI网络安全侦测代理人”在测试时越权操作所致，但调查局倾向认为事件涉及黑客。

国民党立委王鸿薇日前接获检举后表示，数位发展部已认定中科院遭外部暴力破解，属于黑客入侵的一种。她要求中科院正视信息安全问题，不应一再隐瞒。

中科院星期六（9月5日）进一步说明调查结果，承认原系统开发商为方便管理，留下隐蔽的排程管理界面。该界面遭境外IP地址破解后，特定排程指令被触发，导致系统重新发送过期的“询价案件通知函”。

中科院表示，将追究管理疏失责任，并持续追踪及落实改善措施。台湾国防部长顾立雄表示，有缺失就应追究责任，并将要求中科院建立相应的标准作业程序（SOP）。

《联合报》指出，这是中科院首次曝出被境外黑客入侵。

《全球防卫杂志》采访主任陈国铭认为，调查除了厘清外部黑客如何破解系统，也应查明是否涉及内部人员配合，以及有无机密外泄。他警告，若武器装备的机密参数泄漏，恐危及台湾安全，呼吁中科院彻底堵住漏洞。

台湾数位安全发展协会理事长刘彦伯分析，黑客可能利用既有通道及自动化排程，将重要档案传送至外部，无须每次重新入侵便能持续取得资料，后果可能相当严重。

中科院是台湾国防科技研发与生产机构，参与研发的武器装备包括雄风、天弓、天剑系列导弹，以及IDF经国号战机等。改制为行政法人后，中科院继续承担国防科技研发及对外技术合作，近年也投入无人载具、人工智能等领域，并在勇鹰高教机等军方采购案中担任主承包商。