台湾总统赖清德星期六（9月5日）出席全台律师联合会（简称全律会）律师节晚宴时指出，中国大陆错误运用联合国第2758号决议，并表示希望全律会替台湾发声。

据《自由时报》报道，赖清德星期六晚出席全律会律师节晚宴时称，大陆错误运用联大第2758号决议，主张台湾是大陆的一部分，但有关决议仅解决大陆在联合国的代表权席位问题，与台湾无关。

赖清德表示，希望全律会替台湾发声，台湾“不属于中华人民共和国”。

联大第2758号决议承认中华人民共和国政权为中国在联合国的唯一合法代表、并成为五个常任理事国之一，同时将蒋介石政权的代表从联合国相关组织中原本占有的席位逐出。

大陆外交部去年9月30日发布《中方关于联大第2758号决议的立场文件》，主张联大第2758号决议“干净彻底地解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题”；并强调任何试图挑战这个决议的行径，不仅是在挑战中国的主权和领土完整，也是在挑战联合国权威及二战后国际秩序，“公然开历史倒车，十分荒谬和危险”。

文件还特别点名美国等一些国家，“歪曲挑战联大第2758号决议，翻炒所谓‘台湾地位未定’的谎言谬论，进而为台湾谋求‘国际空间’铺路。这是对国家主权平等、不干涉内政等国际关系基本准则的践踏”。