随着韩国和日本的人工智能（AI）投资交易日益拥挤，寻求分散投资的资金正更多转向中国股票衍生品。

据彭博社星期天（9月6日）报道，近几周，巴克莱、瑞银等银行的交易部门发现，客户对挂钩中国中证系列指数的看涨期权及互换合约需求上升。越来越多策略师也建议通过衍生品布局中国股市的上涨机会，尤其关注中小盘股。

其中，瑞银销售与交易部门8月30日指出，当周亚洲规模最大的衍生品资金流向，是看涨中国中证系列指数的交易。该部门收到多笔大额做多互换交易询价，主要集中于沪深300和中证500指数，也涉及看涨期权结构。

法国巴黎银行指出，中国推动科技自立，加上科技板块在主要股指中的权重上升，正吸引更多投资者关注。科技已成为沪深300指数中权重最高的板块，在中证500和中证1000指数中的权重也有所提高。

法国巴黎银行和美国银行认为，资本市场改革持续推进、自主科技取得进展，以及硬件行业盈利前景改善，是支撑中国股市的重要因素。其中，资本市场改革有助于推动股市慢牛行情。

不过，尽管乐观情绪逐渐回归，交易员对中国经济前景及政府支持力度仍持谨慎态度。中证1000指数在7月录得2016年以来最大单月跌幅后有所回升，但仍较5月高点低16%。

美国银行亚太区股票衍生品研究主管奈克特（Lars Naeckter）说，市场仍有些忐忑，反而为这类交易提供了机会。他建议采用中证1000指数看涨期权价差策略。

巴克莱交易部门也发现，客户对中国境内指数看涨期权价差策略的兴趣上升，不少客户押注股市缓步上涨。该行亚太区股票衍生品销售主管辛格（Kaanhari Singh）表示，与近期历史水平相比，挂钩沪深300和中证500指数的相对表现交易也颇具吸引力。

辛格说，近几个月，投资者对中国A股看涨策略的兴趣持续升温。随着全球一些热门投资主题的估值及回报预期受到质疑，投资者正寻求更多元的股票回报来源。