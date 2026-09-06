中国存储晶片巨头长鑫科技在全球动态随机存取存储器（DRAM）市场的营收占比升至10%，进一步缩小与三星、SK海力士和美光三大厂商的差距。

市场调研机构Counterpoint Research星期三（9月2日）在官网发布的最新行业报告显示，长鑫科技今年第二季度的全球DRAM营收市占率，从去年同期的4%升至10%，位居全球第四。

同期，三星的市占率从33%升至38%，SK海力士从39%降至25%，美光则从22%升至24%。

长鑫科技星期五（8月28日）发布上市后首份半年报。公司上半年营收达1503.1亿元（人民币，下同，约285亿新元），同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润为776.05亿元，实现扭亏为盈。

长鑫科技业绩大幅增长，主要受惠于全球人工智能基础设施建设热潮。存储晶片需求持续攀升，带动供应趋紧及产品价格上涨，改善了行业供需状况。

作为通用DRAM供应商，长鑫科技也正加快扩充产能，并推进高带宽存储器（HBM）等技术研发，以提升高端存储产品的竞争力。